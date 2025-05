Jennifer Lopez, accident dureros în timpul repetițiilor. Artista a avut nevoie de îngrijiri medicale

Jennifer Lopez a suferit o lovitură serioasă la față în timpul repetițiilor pentru gala American Music Awards 2025.

Jennifer Lopez s-a accidentat la repetiții

Artista în vârstă de 55 de ani a împărtășit pe Instagram Stories o serie de imagini care arată rănile vizibile de pe față, suferite în timp ce se pregătea pentru spectacol.

sursa: Instagram

sursa: Instagram

„Deci asta s-a întâmplat…”, a scris J.Lo alături de un selfie în care își ținea gheață pe nas, zâmbind, deși avea machiaj complet pe față.

În a doua fotografie, vedeta apărea cu o tăietură adâncă pe podul nasului. Lopez a explicat în descrierea imaginii că s-a rănit „în timpul repetițiilor pentru @ama”, dar nu a oferit alte detalii despre cum s-a petrecut accidentul. Din fericire, a primit imediat îngrijiri medicale, rana fiindu-i cusută de cunoscutul chirurg estetician Dr. Jason Diamond.

sursa: Instagram

„Mulțumesc că m-ai cusut, Dr. Diamond”, a scris artista într-o poză în care apare zâmbind lângă medicul devenit celebru prin emisiunea „Dr. 90210”.

J.Lo a revenit cu noi informații la o săptămână după incidentul sângeros, spunând că se simte mult mai bine: „O săptămână mai târziu și o tonă de gheață mai târziu, sunt ca nouă!’, a transmis ea cu entuziasm.

Actrița va fi gazda ediției din acest an a American Music Awards, transmisă live de CBS și Paramount+ luni, 26 mai. Ea va susține și un moment artistic în cadrul show-ului care promite o distribuție impresionantă.

„Suntem încântați să o avem din nou pe Jennifer Lopez ca gazdă a American Music Awards”, a declarat Jay Penske, CEO al Dick Clark Productions, într-un comunicat transmis săptămâna trecută către Billboard. „Talentul extraordinar al lui Jennifer și prezența scenică inegalabilă o fac gazda ideală pentru acest show. Suntem siguri că va aduce acea energie unică ce marchează perfect începutul verii.”

Lopez nu este străină de AMAs – ea a fost gazda principală a evenimentului în 2015 și a urcat pe scenă de 10 ori în cadrul galei. A câștigat și trei trofee: artistă favorită pop/rock în 2003 și artistă latină favorită în 2007 și 2011.

Jennifer Lopez va electriza publicul la cea de-a treia ediție Summer in the City, pe 27 iulie, în Piața Constituției! Superstarul internațional care a cucerit planeta prin energia sa debordantă, vocea și mișcările inconfundabile de dans, carismă și un stil mereu inspirațional a inclus Bucureștiul în cadrul noului său turneu mondial „Up All Night Live” – un eveniment unic, de neratat care va rescrie standardele spectacolelor live în România!

Concertul de la București va fi un show incendiar, plin de emoție, energie și magie pură, adus de renumitul promotor de eveniment Marcel Avram, în parteneriat cu D&D East Entertainment.

Cât costă biletele la concertul lui Jennifer Lopez de la București

Biletele ale căror prețuri pleacă de la 400 lei (Early Bird) s-au pus în vânzare pe Eventim.ro, IaBilet.ro și Entertix.ro, iar noutatea absolută este că fanii vor putea achiziționa Meet&Foto Tickets care le vor permite să interacționeze și să se fotografieze cu celebra Jennifer Lopez. În plus, vor avea acces la o platformă VIP, dar și la Diamond Circle (categoria care aduce spectatorii cel mai aproape de artistă), de unde vor putea trăi intensitatea concertului la cote maxime.

Pentru concertul din București, de pe data de 27 iulie prețurile Early Bird sunt următoarele:

General Acces: 400 lei

Golden Circle: 650 lei

Diamond Circle: 950 lei

VIP Platform: 1.000 lei

Greet&Foto: 5.000 lei

Foto: Arhiva ELLE

