Irina Shayk a atras toate privirile într-un bikini negru în timpul unei zile petrecute la plajă cu fiica sa, Lea

Irina Shayk a întors toate privirile în timp ce se afla la plajă cu fiica sa.

Irina Shayk a atras toate privirile într-un bikini negru în timpul unei zile petrecute la plajă cu fiica sa, Lea

Irina Shayk a atras toate privirile la plaja din Miami, purtând un costum de baie extrem de sexy în timp ce se răcorea în apă.

Irina Shayk, apariție în costum de baie

Supermodelul de 40 de ani, care și-a etalat recent silueta tonifiată de Ziua Îndrăgostiților în Florida, a intrat în ocean împreună cu fiica sa, Lea Cooper, în vârstă de opt ani, pe care o are din relația cu fostul ei partener, Bradley Cooper.

Irina Shayk a purtat un top de bikini negru cu decolteu adânc, completat de slipi cu șnur, cu model alb cu buline. Părul lung îi curgea liber peste umeri, iar pe cap purta o șapcă neagră. Pentru un plus de stil, vedeta a accesorizat ținuta cu un colier delicat și ochelari de soare.

În timp ce se bucura de soare și de apa răcoroasă, Irina Shayk a adăugat peste bikini o cămașă albă cu nasturi. Ea și Lea au profitat de ziua relaxantă pentru a face și o scurtă plimbare pe nisip.

Când vine vorba despre menținerea formei fizice, Irina Shayk a dezvăluit anterior pentru Elle ce tipuri de exerciții preferă.

„Mă antrenez mult,” a declarat ea pentru People. „Fac box, puțin jiu-jitsu, de care sunt absolut pasionată.”

Într-un interviu din 2019 pentru Vogue, modelul a explicat: „Nu cred în diete. Cred că mâncarea face parte din viață și aduce fericire, așa că încerc să găsesc un echilibru între alimentație și antrenamente. Îmi place să fac Pilates reformer, să mă antrenez cu antrenorul meu și să merg mult pe jos.”

Această zi la plajă vine la două luni după ce Irina Shayk ar fi reaprins relația cu fostul jucător de NFL, Tom Brady. Cei doi au stârnit zvonuri de relație încă din 2023, iar ulterior se părea că relația „s-a stins”.

Surse citate de Daily Mail în decembrie au precizat că „nu sunt serioși” și că relația lor este mai degrabă un „situationship”.

„Tom și Irina sunt pe aceeași lungime de undă: nu caută nimic serios sau exclusiv. Se văd când pot și atât,” a spus un insider. „Niciunul nu întâlnește pe altcineva; amândoi sunt oficial singuri.”

Între timp, Brady a reaprins speculațiile despre o relație cu Alix Earle, după ce cei doi au fost văzuți apropiați la petrecerea de Revelion din St. Barts și mai târziu la un eveniment pre-Super Bowl în San Francisco.

Relația de co-parenting cu Bradley Cooper

Irina Shayk este, de asemenea, concentrată pe creșterea fiicei sale alături de Bradley Cooper, într-un cadru pozitiv de co-parenting.

„Încercăm să facem tot ce putem ca Lea să se simtă confortabil. Are foarte, foarte puțin acces la digital, aproape deloc. Prioritatea pentru Lea este să-și construiască comunitatea, prietenii și să primească iubire. Aceasta este cea mai bună alegere pentru un copil: să crească într-o familie plină de dragoste.” a declarat modelul pentru People.

Irina Shayk a mai explicat că o încurajează pe Lea să aibă încredere în sine: „Sunt atât de multe standarde de frumusețe, încât încerc să o protejez de ele.”

Într-un interviu pentru Elle în 2023, supermodelul a spus că Lea nu are bonă și că o implică peste tot: „Suntem amândouă cu Lea peste tot. Este foarte cuminte. Acum două zile, trebuia să merg la sală, i-am dat o carte de desen și i-am spus: ‘Mama se antrenează.’ A desenat o oră. Apoi am mers la fitting-ul Michael Kors. A întâlnit toate fetele. Michael i-a dat o gentuță. Ea a desenat o pisicuță.”

Despre programul lor încărcat, Irina Shayk a spus: „Întotdeauna găsim o cale. Bradley este cel mai bun tată pe care mi l-aș fi putut imagina pentru Lea. Funcționează mereu, dar funcționează pentru că facem să funcționeze.”

Foto: Arhiva ELLE

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026
People

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România pe scena internațională a concursului Eurovision.

Adda a împlinit 34 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis soțul ei, Cătălin Rizea: "Asta este piesa noastră pe care am dansat"
Adda a împlinit 34 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis soțul ei, Cătălin Rizea: "Asta este piesa noastră pe care am dansat"
People

Adda a împlinit 34 de ani, iar Cătălin Rizea i-a făcut o urare emoționantă.

Victoria și David Beckham, mesaj pentru fiul lor, Brooklyn, de ziua lui de naștere, pe fondul scandalului viral: "Te iubim"
Victoria și David Beckham, mesaj pentru fiul lor, Brooklyn, de ziua lui de naștere, pe fondul scandalului viral: "Te iubim"
People

Victoria și David Beckham au transmis un mesaj complet neașteptat pentru fiul lor, Brooklyn, pe fondul scandalului din familie.

