David Beckham raspunde controversei care a aparut dupa ce si-a pupat fetita pe gura

In urma fotografiei postate cu ceva timp in urma, in care isi pupa pe buze fetita in varsta de cinci ani si care a fost extrem de controversata, David Bechkam deschide din nou acest subiect si alege sa raspunda comentariilor aparute.

“Am fost extrem de criticat pentru ca imi pupam fetita pe buze, zilele trecute. Imi pup toti copii pe gura”, a declarat David in timpul unei inregistrari live pe Facebook.

“Bine, mai putin pe Brooklyn. El are 18 ani, fapt pentru care s-ar putea simti cam ciudat. Insa eu sunt foarte afectuos cu copii. Este felul in care ma exprim eu si Victoria si asa suntem noi cu copii nostri.”, a adaugat acesta.

“Noi vrem sa le aratam copiilor iubire si ii protejam, avem grija de ei si ii sprijinim si suntem foarte afectuosi cu ei.”

De asemenea, in trecut, si Victoria Beckham a postat imagini in care isi pupa copii pe gura.

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Instagram