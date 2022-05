Cu ce probleme de sănătate se confruntă Ilinca Vandici. Vedeta a stat cu perfuzii trei zile

Ilinca Vandici a avut nevoie de intervenția medicilor. Vedeta nu s-a simțit prea bine în ultima perioadă, iar timp de trei zile a stat cu perfuzii. Cu toate acestea, prezentatoarea TV nu și-a neglijat responsabilitățile și a participat la câteva evenimente chiar dacă starea de sănătate nu a fost tocmai bună.

Prezentatoarea TV ține constant legătura cu fanii și i-a anunțat pe rețelele de socializare că ultimele zile au fost dificile. Ilinca a avut nevoie de intervenția medicilor, care i-au pus o perfuzie pentru trei zile. Starea de sănătate s-a agravat și prin participarea la evenimente, motiv pentru care nu a reușit să se odihnească așa cum ar fi trebuit.

Vedeta de la „Bravo, ai stil!” a spus că nu reușește să se repună pe picioare și nu înțelege de ce i s-a făcut rău încă de săptămâna trecută. Ilinca Vandici a povestit pe Instagram că în weekend a mers la o nuntă și un botez, sperând că își va mai reveni dacă face un efort. Din nefericire, starea ei s-a agravat.

„Ieri nu am mai făcut perfuzii, în schimb mi-a fost foarte rău, foarte rău. Am ținut eu neapărat să mă duc și la sală de dimineață. Deși nu ați crede pentru că am avut un weekend plin îmi este foarte rău. Vineri am făcut perfuzii, sâmbătă am făcut perfuzii, de la perfuzii m-am dus la nuntă. Duminică am făcut perfuzii, de la perfuzii m-am dus la botez. Că am zis dacă fac un pic de mișcare o să-mi fie bine”, a spus vedeta pe InstaStory.