Cine e cel mai bine plătit concurent de la Asia Express și cât câștigă?

Cine este cel mai bine plătit concurent de la Asia Express, sezonul al patrulea? Participanții la emisiunea cu recorduri de rating în România au pornit deja pe Drumul Împăraților – tema emisiunii de anul acesta – iar filmările și marea aventură au început și vor continua în Turcia, Georgia și Azerbaidjan. Ruta, mai apropiată de casă decât în anii trecuți, va mai cuprinde și destinații-surpriză, dar care vor fi dezvăluite publicului doar pe parcurs.

În competiție au intrat anul acesta Lidia Buble și sora sa, Estera; Connect-R și Shift; Mihai și Elwira Petre; Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy; Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza; Alexandra Ungureanu și mama ei; Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța, și Lorelei și Zarug. Însă care este cel mai bine plătit concurent dintre toți, care va beneficia la finalul concursului de o sumă frumoasă, după ce va fi nevoit să trăiască alături de partenerul de echipă cu doar un euro pe zi, să își caute cazare și să își asigure transport pentru a ajunge pe un loc fruntaș la destinațiile impuse și a putea să îndeplinească mai multe probe?

Ei bine, cel mai bine plătit concurent de la Asia Express, sezonul al patrulea, este Lidia Buble. Conform publicației Wowbiz, aceasta va fi recompensată cu 2.000 de euro pentru fiecare ediție a emisiunii, în vreme ce sora ei, Estera, cu care face echipă, va primi 800 de euro pentru fiecare două zile petrecute pe traseu.

Lidia Buble, cel mai bine plătit concurent Asia Express, declara, înainte de plecarea la filmări: „O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am să fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. (…) Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”.

Foto: PR