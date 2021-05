Lidia Buble și sora ei, Estera, declarații despre participarea la Asia Express

Lidia Buble și sora ei, Estera, se numără printre vedetele pe care le vei vedea în cel de-al patrulea sezon Asia Express – Drumul Împăraților. Cele două sunt încântate de această aventură și se văd deja câștigătoare.

Filmările pentru cel de-al patrulea sezon Asia Express – Drumul Împăraților vor începe luna aceasta, așa că Lidia și Estera Buble deja se pregătesc de această experiență. Ele sunt încrezătoare în forțele lor și sunt convinse că o să ajungă până în marea finală. „Au început pregătirile. Asia Express continuă! Surorile Double Bubble Trouble vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea și dragostea. Promitem să nu dezamăgim și să luptăm până la final. Mergem în marea finală. Ne hrănim bine înainte de plecare pentru că o să avem nevoie”, au zis Lidia și Estera Buble pe Instagram.

Lidia Buble a declarat că este o persoană competitivă și că e hotărâtă să câștige competiția Asia Express. „O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am să fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, a declarat Lidia Buble.

Pe lângă Lidia Buble și sora ei, Estera, alte perechi de vedete sunt pe punctul de a începe aventura vieții lor pe Drumul Împăraților. Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, sunt perechile dornice de aventură și adrenalină.

În ceea ce privește regulile pe care le vor respecta concurenții care pornesc pe Drumul Împăraților, aceștia au la dispoziție un dolar pe zi, trebuie să își găsească singuri mâncare, cazare și transport, să treacă peste barierele culturale, peste cele lingvistice, să iasă din zona de confort și să își depășească limitele fizice și psihice pentru a ajunge la amuleta supremă de 30.000 de euro, marele premiu de la finalul cursei.

Irina Fodor este cea care preia coordonarea celor 9 perechi de vedete plecate în aventura vieții lor. Alături de ea vor fi și în acest sezon Oase și actorul Marius Damian. Oase le va face cunoștință telespectatorilor cu personaje locale, le va povesti mai multe despre misiunile și jocurile din competiție, în timp ce Marius Damian va fi în continuare povestitorul, personajul care vorbește despre istoricul locurilor în care se desfășoară concursul, despre ineditul fiecărei țări.

De data aceasta vedetele vor porni pe Drumul Împăraților, rută ce va începe în Turcia, va continua cu Georgia și Azerbaijan, urmând ca destinațiile următoare să fie dezvăluite ulterior.

