Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas sărbătoresc 25 de ani de căsnicie. Fotografii emoționante de arhivă dezvăluite abia acum de celebrul cuplu

Celebrul actor Michael Douglas și soția sa, actrița Catherine Zeta-Jones, au sărbătorit un moment special în relația lor: a 25-a aniversare a căsătoriei lor.

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, aniversare de 25 de ani

Actrița din Wednesday, în vârstă de 56 de ani, a celebrat marți, 18 noiembrie, pe Instagram, această „nuntă de argint”, împărtășind câteva reflecții emoționante despre nunta lor din anul 2000.

„Acum 25 de ani, am pășit pe culoar. Aroma îmbietoare a florilor, lumina caldă a lumânărilor, corul galez armonios și tu la capătul drumului lung, privind la mine așa cum numai tu o poți face. Te iubesc astăzi la fel ca atunci. Mulțumesc, dragul meu.”

Postarea lui Zeta-Jones a inclus o serie de fotografii ale cuplului, de la imagini realizate la Taj Mahal până la un sărut din ziua nunții. Actrița a adăugat și o fotografie surprinsă la prima lor întâlnire, peste care a scris: „Privirea mea…”

Starul din Wall Street, în vârstă de 81 de ani, a publicat la rândul lui pe Instagram o imagine din trecut, în care cei doi apar îmbrățișați la un eveniment.

„La mulți ani de 25 de ani, draga mea Catherine. Cine ar fi crezut?” a scris Douglas în descriere, adăugând: „Cu toată dragostea mea, Michael.” Această aniversare specială vine la doar câteva luni după ce cuplul și-a sărbătorit ziua de naștere comună, pe 25 septembrie. La momentul respectiv, Douglas a postat o fotografie în care cei doi apar îmbrățișați într-un golf cart.

El a scris: „Pentru sora mea de ziua de naștere, ce bucurie să sărbătoresc încă un an alături de tine! Felicitări pentru jocul tău spectaculos la Celebrity Ryder Cup. La mulți ani iubirea vieții mele, @catherinezetajones„

Zeta-Jones i-a răspuns în comentarii: „La mulți ani, dragule. Nu există altcineva cu care mi-aș dori să împart ziua mea de naștere.”

Cum s-au cunosc cei doi

Douglas și Zeta-Jones s-au întâlnit pentru prima dată la Festivalul de Film de la Deauville, în 1998. Într-o apariție din 2016 la The Jonathan Ross Show, starul din Fatal Attraction a povestit că o văzuse pe actriță în The Mask of Zorro și îi ceruse publicistului său să aranjeze o întâlnire. Cei doi s-au întâlnit într-un bar pentru un ultim pahar, iar Douglas i-a spus atunci:

„Știi, eu o să fiu tatăl copiilor tăi.” Potrivit actorului, ea i-a răspuns: „Știi, am auzit multe despre tine și am văzut multe despre tine, și cred că este momentul să spun noapte bună.”

Rememorând momentul, Zeta-Jones a glumit în 2019, într-un interviu pentru Access: „Știi care e partea cea mai rea? Că avea dreptate!”. Cuplul s-a logodit într-o excursie de Anul Nou la Aspen, Colorado, în 1999. În august anul următor, li s-a născut primul copil, fiul lor, Dylan.

Cei doi s-au căsătorit în anul 2000 la Plaza Hotel din New York, în cadrul unei ceremonii fastuoase, cu invitați celebri precum Tom Hanks, Whoopi Goldberg, Anthony Hopkins, Brad Pitt și Goldie Hawn. Aproape trei ani mai târziu, s-a născut fiica lor, Carys.

De-a lungul anilor, Douglas și Zeta-Jones nu au ezitat să-și arate dragostea în public. La Globurile de Aur din 2019, Douglas declara jurnaliștilor că iubirea pentru soția sa „continuă să crească”.

„Am sărbătorit recent 18 ani de căsnicie”, a spus el. „Și pe lângă dragostea autentică, care doar se amplifică, faptul că lucrăm în aceeași industrie ne ajută să înțelegem mai bine ce se întâmplă.”

Într-o apariție la Today în mai 2021, Douglas a vorbit despre noul capitol al relației lor: viața de părinți cu „cuibul gol”, după ce fiica lor, Carys, absolvise liceul și urma să plece la facultate. Douglas a observat că efortul depus de-a lungul anilor pentru a-și păstra legătura puternică avea să-i ajute în această tranziție.

„E înfricoșător. Chiar este”, a recunoscut actorul din Basic Instinct. „Te uiți unul la altul și spui: ‘Ei bine, suntem doar noi doi, iubito.’ Uiți câte conversații se ascund de fapt în spatele discuțiilor despre copii și despre ce urmează, și într-o zi pur și simplu te privești… Suntem de 20 de ani împreună, iar toți anii aceia buni în care am avut grijă unul de celălalt își arată acum roadele.”

Citește și:

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, confesiuni despre viața ei amoroasă după despărțirea de artist: „Înainte, o femeie după divorț era ceva ca sfârșitul lumii, acum…'

foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro