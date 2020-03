Brad Pitt a fost surprins la un concert alături de o cunoscută actriță

Se pare că Brad Pitt se află din nou în atenția presei și spunem asta deoarece el a fost fotografiat de către paparazzi alături de o femeie, iar fanii acestuia se întreabă dacă cei doi sunt împreună.

Femeia misterioasă este actrița Alia Shawkat din Arrested Development. Cei doi s-au întâlnit la un concert al muzicianului Thundercat în Los Angeles. Într-un video realizat de către TMZ, cei doi se bucurau de concert și se simțeau bine unul în compania celuilalt. Cu toate că între cei doi nu au existat gesturi de afecțiune, fanii actorului s-au gândit la posibilitatea ca Brad Pitt să fie din nou într-o relație. La concert au mai fost și alte celebrități, precum Ariana Grande, Ty Dolla $ign și Anderson Paak.

Însă, trebuie să îți spunem că ei nu sunt împreună. Conform unor surse apropiate actorului care au făcut câteva declarații pentru TMZ, Brad Pitt se concentrează acum pe altceva. „El este extrem de implicat în viața copiilor săi și nu simte nevoia să aibă o nouă relație,” au declarat sursele citate.

Brad Pitt și Alia Shawkat sunt prieteni de mult timp și au fost surprinși împreună cu mai multe ocazii.

De când Brad Pitt și Angelina Jolie s-au despărțit, au existat mai multe zvonuri conform cărora actorul ar fi într-o relație, însă până acum nu a fost nimic adevărat. Au apărut speculații și după ce actorul a adus vorba despre contul său de Tinder în timpul discursului de acceptare a premiului Cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul din Once Upon a Time… in Hollywood la SAG Awards. „Voi adăuga asta la profilul meu de Tinder”, a spus actorul în discursul său, această frază fiind cea care a atras atenția tuturor. Cu toate acestea, Brad a recunoscut că a mințit în discursul său. „Nu sunt acolo (pe Tinder – n.red.)”, a mărturisit el în cadrul Santa Barbara International Film Festival, explicând că pur și simplu i s-a părut amuzant să spună asta. „Nici măcar nu știu cum funcționează. A sunat amuzant pentru mine.”

