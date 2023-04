Andreea Bălan, dezvăluiri sincere despre câștigurile financiare: „Am doi copii de crescut singură”

Andreea Bălan are 38 de ani și este o mamă puternică și independentă, crescându-și cele două fetițe singură, după divorțul de tatăl lor, George Burcea. Artista are o carieră muzicală de succes și este implicată în proiecte televizate mărețe, iar recent a dezvăluit detalii despre modul în care își gestionează finanțele și cum își asigură traiul pe care și-l dorește pentru copiii ei.

Andreea Bălan, despre banii câștigați din concerte și televiziune

Jurata de la Te cunosc de undeva a mărturisit că este atentă la cheltuieli și mereu economisește bani pentru a fi pregătită în cazul unor situații neprevăzute. Această abordare o ajută să-și crească fetele cu încredere, știind că le poate oferi o viață sigură și fără probleme materiale. Andreea este o mamă devotată și hotărâtă să facă tot ce este posibil pentru a oferi celor două fetițe cele mai bune condiții de viață posibile.

„Îi țin la saltea. Nu se știe niciodată. Nu este o glumă. Îi țin în bancă, pentru că trebuie să ai tot timpul. Vin vremurile grele, iar eu am doi copii de crescut singură. Nu din YouTube, din concerte, din publicitate și din televiziune”, a declarat Andreea Bălan la Xtra Night Show, citată de Spynews.



Andreea Bălan are parte și de sprijinul mamei ei când vine vorba de creșterea fetelor ei și se simte recunoscătoare pentru acest lucru, mai ales că astfel se poate preocupa și de cariera ei. Vedeta a dezvăluit în cadrul emisiunii FRESH by UNICA faptul că mama ei petrece mult timp cu cele două fetițe, momente în care artista se poate ocupa de carieră și de proiectele profesionale. Deși nu i-a fost ușor să fie o mamă singură, cântăreața are parte de sprijinul celor dragi.

„Mama locuiește cu noi și e foarte important să ai pe cineva care să fie zi de zi în casă. Și mama e cea care ține casa, de la cumpărături, la casă, la tot ce ține de organizarea casei. Și atunci mie îmi permite timpul să mă ocup de carieră. În fiecare zi eu le iau de la grădiniță și apoi petrecem câteva ore împreună, fie mergem la mall, fie la cățărat, fie patinăm, tot felul de activități. Mi-am dorit dintotdeauna doi copii și mă bucur foarte mult că am două fetițe și că au vârste apropiate. Și viața ți se schimbă în totalitate, un părinte știe. Adică, dintr-o dată, punctul de gravitație nu mai ești tu, e copilul tău. (…) Indiferent de cum e viața mea și faptul că am divorțat, eu sunt foarte fericită cu ceea ce s-a întâmplat. Pentru că, acum, eu cu mama le cresc, noi le educăm cum dorim noi, le oferim tot ce e mai bun. Nu regret absolut nimic din ce s-a întâmplat și mi-am asumat orice decizie! Nu mi se pare greu să fii mamă singură și să-ți crești copiii singură, nu mi se pare greu! Adică, spun asta pentru toate mamele care sunt în această situație, din contră, în anumite aspecte, mi se pare mult mai bine așa!„, a declarat Andreea Bălan în emisiunea FRESH by UNICA, scrie unica.ro.

FOTO: Arhivă ELLE

