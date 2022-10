Andreea Bălan dezvăluie secretul tenului său luminos și lipsit de imperfecțiuni: „Folosesc dintotdeauna”

Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România, care a ajuns în lumina reflectoarelor încă de la o vârstă foarte fragedă. De-a lungul timpului, cântăreața a trecut prin o mulțime de provocări, însă niciodată nu și-a pierdut zâmbetul larg și farmecul.

Artista este una dintre vedetele care se mândresc cu o frumusețe naturală. Andreea Bălan a susținut că nu a apelat la intervenții chirurgicale la nivelul feței și nici nu ar avea nevoie întrucât respectă o rutină potrivită pentru ea, care îi oferă cele mai bune rezultate. Într-un interviu recent, jurata de la „Te cunosc de undeva” a dezvăluit care este secretul ei pentru un ten luminos și lipsit de imperfecțiuni.

Andreea Bălan a declarat că nu face vizite dese la medicul estetician, iar trăsăturile sale sunt datorate genei pe care a moștenit-o. Ba mai mult, vedeta reușește să se mențină într-o formă excelentă, iar la 38 de ani se poate mândri cu un ten luminos și fresh. Deși folosește machiaj de foarte mult timp și în fiecare zi, vedeta a descoperit o manieră prin care să își protejeze pielea.

„Creme am folosit și folosesc dintotdeauna. De când mergeam prin turnee, de pe la 18 ani. Sunt tot felul de creme pentru fete tinere, apoi pentru cele de 25-30 de ani, peste 35 și evident peste 50 de ani. Folosesc de ani de zile aceste creme, iar asta am învățat de la mama mea. Pentru că mă machiez în fiecare zi, de la 15-16 ani, am grijă să mă demachiez în fiecare seară pentru că este important să nu adorm machiată, pentru că toate smacurile dacă le ții pe față peste noapte deteriorează fața”, a declarat Andreea Bălan pentru Ego.ro.