Amalia Enache vorbește despre tatăl fiicei sale: „Cel mai bun om din lume”

Amalia Enache este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri de la noi, care și-a ținut viața personală departe de ochii publicului. Cu toate că este urmărită de o comunitate mare de fani, nu s-a expus foarte mult în mediul online, însă imaginile din vacanțele de vis strâng mii de aprecieri. Recent, prezentatoarea TV a oferit detalii despre viața de familie și tatăl fiicei sale, Alma.

În podcastul realizat de Mihai Morar, Fain & Simplu, Amalia Enache a vorbit deschis despre cum se înțelege cu partenerul și tatăl copilului ei. Vedeta de televiziune a oferit detalii despre viața de cuplu, mai ales că obișnuiește să fie foarte discretă pe acest subiect. Prezentatoarea de la PRO TV l-a descris pe tatăl fiicei sale drept „cel mai bun om din lume” și se declară o femeie împlinită.