Alma, fiica Amaliei Enache, a împlinit 9 ani. Ce surpriză i-a pregătit prezentatoarea TV: „Lumea mea a devenit tot mai bună”

Alma, fiica Amaliei Enache, a împlinit 9 ani, iar aniversarea a fost marcată printr-o petrecere specială în aer liber, organizată la o fermă de animale, alături de prietenii apropiați ai celei mici. Prezentatoarea Pro TV a împărtășit pe rețelele sociale imagini de la eveniment, însoțite de un mesaj emoționant adresat fiicei sale.

Fiica vedetei a împlinit 9 ani

„9 ani pe 9 august. 9 ani cât o clipă, în care lumea mea toată a devenit mai bună, mai simpatică, mai veselă, mai plină de curaj, mai frumoasă, mai cu sens, datorită ei. 9 ani în care fericirea vine cu acest zâmbet și cu această privire, din care ne lasă să intuim ceva din spiritul ei”, a scris Amalia Enache pe contul de socializare.

Relația dintre Amalia și Alma este una profundă, clădită încă din primele zile de viață ale micuței. Vedeta a ales să-i ofere fiicei sale un echilibru între apropierea afectivă și respectul pentru inocența copilăriei, tratând-o cu blândețe, dar și cu maturitate. Rezultatul se vede acum, la vârsta de 9 ani, când Alma crește într-un mod armonios, plin de încredere și bucurie.

Chiar dacă maternitatea a pus-o pe primul loc în viața Amaliei, aceasta a reușit să păstreze și un spațiu pentru carieră, oferindu-i fiicei modelul unei femei active profesional. Alma a crescut cu înțelegerea faptului că există momente în care mama trebuie să fie la serviciu, dar și că timpul petrecut împreună este mereu valoros.

„Alma așa este obișnuită. Ea nu cunoaște altă realitate. E obișnuită că mami seara pleacă la serviciu, am vorbit foarte mult despre asta și știe că asta vine la schimb cu faptul că eu ziua pot să-mi fac program cu ea. Bine acum ea este foarte ocupată la școală, e mai ocupată decât mine, dar când este să fie avem timpul nostru. E încă mică. Pare ea mai mare că este înăltuță, dar are doar 9 ani”, a mărturisit recent Amalia pentru Libertatea.

Ce principii aplică Amalia Enache în stilul ei de viață

Amalia Enache prezintă știrile de seară la PRO TV, de la ora 23:30, astfel că, și-a stabilit câteva reguli pentru a face față acestui program și pe care le respectă cu strictețe.

„Viața mea e cu foarte multă disciplină, nu e ușor. Sunt dintre cei care își termină treaba undeva în jurul orei 1.00 noaptea și încep devreme pentru că am copil care trebuie pregătit pentru școală și trebuie pregătit într-o dispoziție foarte bună. Așadar, am o parte din somn noaptea și după aceea, în fiecare zi, să știți că eu dorm puțin la prânz. Recuperez pentru că altfel nu făceam față. Sunt tentată să-mi supraaglomerez programul în general și, așa ca noi toți, mi-am dat seama că asta nu-mi face deloc bine. Adorm în jurul orei 1.00 noaptea și mă trezesc la 7.00. Foarte puțin. Iar pe zi prind o oră, o oră jumătate de somn. Recuperez și în weekend. Dacă e să îmi propui o ieșire vineri, sâmbătă seara, voi spune din start „nu, e seara în care pot să adorm și eu mai devreme.' În vacanțe, dorm odată cu copilul. Mie, de fapt, îmi place foarte mult să dorm, nu sunt insomniacă, dar ăsta e programul meu și m-am adaptat la el”, a declarat Amalia Enache pentru unica.ro.

