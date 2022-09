Actrița Robin Wright și directorul Saint Laurent, Clément Giraudet, divorțează după 4 ani de căsătorie

Robin Wright dorește separarea de soțul ei, Clément Giraudet. După 4 ani ani de căsnicie, actrița din „House of Cards” a depus actele de divorț săptămâna trecută, potrivit TMZ. Cu toate acestea, vedeta a indicat că despărțirea a avut loc în vară și a dezvăluit și care ar fi motivul.

Robin Wright divorțează de Clément Giraudet

Wright a indicat ca dată a despărțirii 31 iulie și a invocat drept cauză „diferențe ireconciliabile”, conform documentelor obținute de publicație. Actrița din „Princess Bride” ar fi declarat că „toate bunurile sunt proprietate separată”, pe baza acordului post-nupțial al cuplului acum despărțit.

De asemenea, actrița, în vârstă de 56 de ani, a bifat o căsuță pentru a bloca posibilitatea instanței de a acorda pensie alimentară fie ei, fie lui Giraudet, în vârstă de 38 de ani. Cei doi nu au copii împreună. Faimosul avocat specializat în divorțuri Laura Wasser o reprezintă pe vedeta din „Forrest Gump” în cadrul procedurii, potrivit raportului.

Cei doi au fost căsătoriți 4 ani

Wright s-a căsătorit cu Giraudet, directorul Saint Laurent , în august 2018 în Franța, unde au sărbătorit cu o mică recepție care a avut o temă boemă: „Robin a vrut să fie vorba despre ei, nu despre o mare producție”, a declarat o sursă pentru People la acea vreme. Page Six a dat vestea în decembrie 2017 că vedeta din „Wonder Woman” se întâlnea în secret cu Giraudet.

Anterior, Wright a fost căsătorită cu Sean Penn din 1996 până în 2010. Fostul cuplu are în comun fiica Dylan, în vârstă de 31 de ani, și fiul Hopper, în vârstă de 29 de ani. De asemenea, Wright a fost căsătorită cu Dane Witherspoon din 1986 până în 1988 și s-a logodit cu partenerul său Ben Foster, dar și-au anulat nunta în 2014, înainte de a-și încheia definitiv relația în 2015. Foster, în vârstă de 41 de ani, s-a căsătorit cu Laura Prepon, actrița din serialul „Orange Is the New Black”, în iunie 2018.

FOTO: Arhivă ELLE

