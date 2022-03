Yves Saint Laurent Touche Éclat, secretul unui machiaj luminos și rafinat

Cristian Buca, National Makeup Artist YSL Beauty Romania

Când vine vorba de luminozitatea tenului, secretul meu este Touche Éclat Le Teint. Un fond de ten cu acoperire medie, care lasă tenul să respire și îți oferă o strălucire naturală, sănătoasă.

Pe lângă finish-ul luminos si proaspăt obținut datorită extractului de nalbă albă, beneficiați și de îngrijire în profunzime datorită extractelor naturale de ruscus și gălbenele. Formula este îmbogățită cu antioxidanți și vitamina E.

Mai jos vă propun 3 machiaje inspirate de intensitățile parfumului meu favorit LIBRE. Pentru toate cele trei machiaje am folosit kitul meu de luminozitate Touche Éclat, care se potrivește pentru orice tip de machiaj vreți să optați: fie mai natural, fie mai intens.

Puteți achiziționa produsele mele favorite YSL beauty din magazinele Sephora sau de pe sephora.ro.

ROXANA VOLOȘENIUC

Corectăm, dar să nu se vadă!

Sunt multe femei care au făcut din machiaj o artă. Mă uit cu admirație la liniile perfect trasate cu eyeliner-ul, la rujurile roșii aplicate fără cusur sau la felul în care reușesc femeile să-și sculpteze fața' prin folosirea umbrelor. Eu nu mă încadrez în această categorie, dar am făcut o pasiune din machiajul no make-up make-up', adică acel machiaj care, deși îl ai pe față, nu se vede. E mai degrabă un machiaj corector, ascunzi defectele și îți pui subtil în evidență trăsăturile cu care te mândrești. Așadar, am devenit expertă în tot ce acoperă, dar nu se vede.

Ultima noutate în trusa mea de machiaj este corectorul Touche Éclat High Cover, de la YSL care are o acoperire mai mare față de ruda lui, Touche Éclat Radiant Touch, produs pe care îl folosesc deja de ani de zile. Pentru că avem zile și zile, zile în care avem nevoie să acoperim mai mult nesomnul sau zile în care strălucim fără prea multe artificii.

Și, vorbind despre strălucire, ambele produse au un *finish luminos, pielea îți arată fresh, fără a fi lucioasă. Totodată, ele conțin acid hialuronic și vitamina E, care te ajută în lupta cu semnele vizibile de oboseală, iar Touche Éclat High Cover mai conține și ruscus și cafeină, substanțe care combat senzația de ochi umflați.

Așa încât, dacă baza mi-o construiesc cu fondul de ten Touche Eclat Le Teint de la YSL, pe care îl folosesc în funcție de zile sau nevoi pe toată fața, sau doar aplicat pe zonele în care am mai multă nevoie; folosesc ca anticearcăn, (pentru că m-am născut cu cearcăne) Touche Éclat High Cover. Iar Touche Éclat Radiant Touch îl aplic în punctele care au nevoie de mai puțină acoperire, dar unde luminozitatea e mai importantă.

Am multe zile în care nu folosesc fond de ten deloc, și atunci utilizez doar cele două corectoare. Ca o concluzie: e important să-ți acoperi defectele, dar depinde și cum o faci.

MĂDĂLINA FRĂSINEANU

Datorită job-ului, dar și a pasiunii mele pentru produsele de frumusețe, mă pot declara una dintre cele mai norocoase persoane, pentru că am ocazia să încerc și să folosesc aproape tot ce apare nou în acest domeniu pe piața din România. Printre primele mele produse de machiaj semnate YSL s-a aflat iconicul iluminator corector YSL Touche Éclat Radiant Touch, pe care îl folosesc cu rigurozitate și azi și ale cărui rezultate sunt imposibil de egalat de un alt produs similar. Pe lângă ambalajul perfect, sub formă de stilou, care face ca aplicarea produsului să fie precisă și mereu în cantitatea optimă, YSL Touche Éclat luminează vizibil tenul, atenuează cearcanele și șterge orice urmă de oboseală de pe chip.

Probabil știi deja că gama YSL Touche Éclat s-a îmbogățit în ultimii ani cu noi produse, toate menite să ne ajute să obținem acel make-up perfect, pe care orice femeie și-l dorește.

Dacă îți dorești un machiaj care să-ți ofere luminozitate, să-ți lase tenul să respire, acoperind în același timp toate imperfecțiunile – atunci fondul de ten YSL Touche Éclat Le Teint este exact ceea ce cauți. Așa s-a dovedit și în cazul meu.

Am fost surprinsă citind inițial despre acest fond de ten că oferă o acoperire medie, căci pentru mine rezultatele au fost peste așteptări. Acoperirea a fost aproape perfectă (recunosc, sunt fericita „posesoare' a unui ten cu foarte puține probleme), deși textura fondului ten este fină și ușoară și ai putea avea tendința să folosești mai mult decât ar trebui. Însă nu este, chiar deloc, cazul. Tenul devine mult mai luminos, este catifelat la atingere. Iar look-ul este unul natural, fără aspect de mască. Mai mult, pe întreaga durată a zilei machiajul rămâne impecabil, exact ca în momentul aplicării. Mi-a plăcut foarte mult faptul că are SPF 22, ceea ce îl face ideal pentru orice sezon, dar în același timp dă și senzația de ten perfect hidratat.

Pentru mine, acoperirea imperfecțiunilor, în special a cearcănelor, a liniilor fine și a micilor urme pigmentare reprezintă un pas major atunci când vine vorba de machiaj. Așadar, în trusa mea de cosmetice corectorul are o importanță majoră și sunt foarte pretențioasă. Iar atunci când am încercat pentru prima dată corectorul YSL Touche Éclat High Cover am fost foarte plăcut surprinsă. Are aceeași formă de stilou, pe care o ador, precum iluminatorul Touche Éclat Radiant Touch, însă gradul de acoperire este unul ridicat, astfel încât tenul devine aproape perfect. Ca și în cazul fondului de ten, aspectul este unul natural, datorită pigmenților care reflectă lumina, iar urmele de oboseală și orice imperfecțiune dispar de la prima aplicare.

Gabriela Calițoiu

Îmi dau seama că poate suna extrem de bizar, dat fiind faptul că sunt beauty editor, dar nu îmi place deloc să mă machiez. Nu mă înțelege greșit. M-aș putea uita ore, zile întregi la tutoriale de make-up și aș putea da scroll până la sfârșitul Instagram-ului urmărind doar conturi de beauty. Ador machiajul, sub toate formele lui, dar nu și pe pielea mea. În cea mai mare parte a timpului mă vei vedea nemachiată, iar în dățile în care chiar e musai să port machiaj, fii sigură că va fi un no make-up make-up. Indiferent că e zi sau seară, că e un eveniment special sau doar o întâlnire legată de muncă.

La nivel teoretic, realizarea unui astfel de machiaj nu ar trebui să îți dea prea mari bătăi de cap. În realitate însă, nu există ceva mai complicat. Să aplici cel puțin trei produse pe ten și să pară că nu ai nimic? Trebuie să dai dovadă de niște abilități cel puțin remarcabile. Sau pur și simplu să ai produsele potrivite. Datorită job-ului, de-a lungul timpului, am încercat sute de produse cosmetice așa că știu perfect care mi se potrivesc și care îmi pot oferi rezultatul pe care îl caut.

Iar primul de pe lista mea scurtă este fondul de ten TOUCHE ÉCLAT LE TEINT de la Yves Saint Laurent. Având tenul ușor sensibil, pielea mea nu e compatibilă cu prea multe produse. De cele mai multe ori, fondurile de ten fie îmi irită tenul, fie nu se așază așa cum ar trebui, descuamându-se la scurt timp de la aplicare. Dar cu TOUCHE ÉCLAT LE TEINT lucrurile nu au stat deloc așa. Are o textură lejeră, hidratantă și extrem de ușor de aplicat. Dar dincolo de asta, principalul motiv pentru care se află în topul preferințelor mele este rezultatul pe care îl oferă. Știi fondurile de ten care creează acel aspect inestetic de mască? TOUCHE ÉCLAT LE TEINT e fix la polul opus. Oferă cel mai natural finish pe care ți-l poți imagina. Asta nu înseamnă însă că nu acoperă. Reușește perfect să uniformizeze nuanța tenului și să ascundă micile imperfecțiuni, însă o face într-un mod extrem de subtil. În plus, oferă o luminozitate incredibilă tenului, făcându-l să pară ca proaspăt ieșit de la un tratament facial.

Al doilea produs esențial pentru no make-up make-up-ul meu este anticearcănul. În mod evident, nici de data aceasta nu mi-a fost ușor să găsesc produsul perfect pentru nevoile mele. În primul rând, fiindcă majoritatea anticearcănelor se strângeau inestetic în ridurile și în liniile fine din jurul ochilor. Indiferent de cantitatea de produs pe care aș fi aplicat-o. Iar la acest capitol, TOUCHE ÉCLAT HIGH COVER CONCEALER de la Yves Saint Laurent e un adevărat game changer. Deși are o acoperire foarte mare și ascunde perfect culoarea închisă a cearcănelor, nu încarcă absolut deloc tenul. Și un alt beneficiu major al produsului îl reprezintă aplicatorul sub forma de stilou-pensula, care este extrem de ușor de folosit și care îți permite să controlezi foarte bine cantitatea de produs pe care vrei să o aplici.

Iar ultimul produs din kit-ul meu „complex' de machiaj este iluminatorul. Le evit pe cele sub formă de pudră, fiindcă mi se pare că oferă un efect complet nenatural. Vreau ca pielea mea să capete puțină strălucire, nu să se scalde într-o mare de glitter. Tocmai de aceea, de departe preferatul meu este TOUCHE ÉCLAT RADIANT TOUCH de la Yves Saint Laurent. Oferă tenului o luminozitate naturală și subtilă, perfectă pentru un no make-up make-up. E suficient să îl aplic pe osul zigomatic, sub zona sprâncenelor și pe vârful nasului și ai putea jura că tocmai m-am întors dintr-o vacanță exotică.