Stefano Gabbana, comentarii acide dupa show-ul Dior Couture

Designerul de la Dolce&Gabbana, care nu se sfieste sa intre in conflict cu celebritatile pe Instagram, a dat cartile pe fata referitor la ultima colectie Dior Couture.

Acesta a comentat la clipul publicat pe Instagram de jurnalista de moda Anna Dello Russo, si a facut referire la designerul Dior, Maria Grazia Chiuri.

Acesta a scris „A gresit totul ca de obicei”.

Se pare ca ultima colectie nu a fost chiar pe gusturile designerului in varsta de 54 de ani, dar modul foarte simplu si raspicat in care si-a exprimat ideea a facut totul sa ia amploare.

Stefano Gabbana obisnuieste sa intre des in conflict cu celebritati pe site-uri de socializare, avand chiar de curand o cearta cu Miley Cyrus pe tema politicilor brandului.

Acesta nu se abtine nici sa atace alti designeri, care considera ca i-ar fi furat sau copiat ideile creative. Stefano a publicat nenumarate poze in care se vad asemanari prea mari intre piese Dolce&Gabbana din colectii mai vechi, si versiunea lor din colectiile actuale.

Desi face comentarii acide referitoare la originalitate si inspiratie, acesta a recunoscut si atunci cand impreuna cu Domenico Dolce au „furat” ideea unui colier din colectia Vivienne Westwood din anul 1989. Stefano si-a cerut scuze si a adaugat „am fost prosti si ignoranti cand am facut asta. Ne cerem scuze fata de geniul Vivienne Westwood”.

Text: Robert Moraru

Foto: Hepta