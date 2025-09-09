Soțul lui Emily Burghelea, blocat în Hong Kong din cauza unui taifun. Vedeta, îngrijorată înainte de a naște al treilea copil

Emily Burghelea trece prin zile pline de îngrijorare, după ce soțul ei, Andrei, a rămas prins în Hong Kong, în mijlocul unui taifun puternic. Plecat în interes de serviciu cu doar câteva săptămâni înainte de nașterea celui de-al treilea copil, Andrei a fost nevoit să se izoleze într-un hotel, așteptând ca furtuna să se domolească pentru a putea continua programul său.

Emily Burghelea, îngrijorată pentru soțul ei

Situația meteorologică din Hong Kong a fost extrem de serioasă în ultimele zile, autoritățile locale emițând alerte frecvente și închizând majoritatea drumurilor și clădirilor publice. Andrei, cazat la etajul 118, se află într-un cadru care îi amplifică anxietatea soției sale.

„Citesc știrile din Hong Kong și situația nu arată prea bine, a început un taifun de intensitatea 8 din 10 iar Andrei este cazat la un hotel la etajul 118, anxiety level 19191812118181818”, a scris Emily Burghelea online.

Totuși, Andrei a ținut-o la curent cu ce se întâmplă și a încercat să o liniștească: „Iubirea mea, nu-ți face griji, aici doar bate puțin vântul și se mișcă hotelul”.

Rămasă în București, Emily se ocupă singură de Amedea și Damian, dar și de ultimele pregătiri pentru venirea pe lume a bebelușului. În plus, prezentatoarea a traversat în ultimele săptămâni momente dificile de sănătate, fiind diagnosticată cu o carență severă de fier, care a obligat-o să se odihnească mai mult decât de obicei.

Emily se pregătește de a naște al treilea copil

Vedeta de la „Vorbește lumea” a povestit pe rețelele de socializare că se confruntă cu unele probleme serioase de sănătate. Recent, Emily Burghelea a făcut mai multe investigații medicale, iar rezultatul analizelor nu a fost unul îmbucurător.

Prezentatoarea TV a descoperit un deficit de fier în organism și chiar a ajuns să facă perfuzii. Mai exact, organismul ei nu asimilează suplimentele de fier, iar cauzele pot fi legate de mai mulți factori.

„Ieri am luat (n.red – suplimente cu fier) doar că nu se asimilează. Asta e marea problemă și mi-au spus că am hemoglobina 8 și la 7 trebuie să trec de la perfuzie la transfuzie cu sânge. Sper totuși că o să își revină de la perfuzia de ieri și o să mai fac… Nici măcar nu știu ce grupă de sânge am”, a spus ea pe social media.

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, se pregătesc să devină din nou părinți. Ei mai au împreună doi copii, pe Amedea și pe Damian.

În cadrul unui interviu acordat recent, Emily Burghelea a vorbit despre viața de familie. Creatoarea de conținut și soțul ei, Andrei, obișnuiesc să meargă în vacanțe alături de cei doi copii ai lor, Amedea și pe Damian. Pentru ei, astfel de momente pe care le petrec împreună sunt extrem de prețioase și încearcă să le ofere copiilor experiențe de tipul acesta și să creeze o conexiune autentică cu ei.

„Da, chiar este mare lucru, pentru că nu se compară nimic cu momentele în care îi crești tu, exact așa cum vrei. Noi îi luăm cu noi în toate vacanțele noastre. Petrecem timp cu ei. Există această conexiune cu ei, ca orice relație frumoasă între părinte și copil, pe care trebuie să o clădești. Dacă nu faci asta, nu ai relația. Și dacă nu ai o relație, nu ai cum să te impui sau să-i educi în vreun fel. Până la urmă este și despre a-i modela, nu doar despre a-i crește. Trebuie să îi modelezi și să fie mâna ta acolo, pe altcineva nu poți să te bazezi”, a declarat Emily Burghelea pentru VIVA!

