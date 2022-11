Soția lui Matthew McConaughey, Camila Alves, a suferit o accidentare dură

Soția lui Matthew McConaughey, Camila Alves , a oferit fanilor o actualizare a stării de sănătate, după ce a suferit o căzătură, în urma căreia are nevoie de o orteză. Împărtășind un selfie pe Instagram, fotomodelul brazilian în vârstă de 40 de ani a spus că este în curs de vindecare.

Camila Alves a trecut printr-o accidentare destul de periculoasă. Soția celebrului actor le-a povestit internauților despre incidentul nefericit prin care a trecut și cum se recuperează. Potrivit mesajului transmis de ea pe rețelele de socializare, alături de un selfie în care poartă o orteză în zona gâtului, Camila a căzut pe scări, după ce și-a prins țesătura pantalonilor în jurul pantofilor.

„Se mai întâmplă. Sunt bine, dar… Nu cădeți, oameni buni… nu cădeți… Doamnelor, țineți-vă rochiile lungi sau pantalonii largi sus când coborâți pe scări!!! Vântul a suflat în timp ce eram (n.r. cu piciorul) în aer, țesătura pantalonilor s-a înfășurat în jurul pantofului meu și am căzut pe podea… O cădere prostească, transformată într-o situație nu atât de prostească la gât, urmează timpul de recuperare…” , a transmis Camila Alves.

View this post on Instagram

Alves a început o poveste de dragoste ca în filme cu câștigătorul premiului Oscar în 2006, după ce acesta a abordat-o într-un bar din Los Angeles. Vorbind cu Howard Stern în 2017, actorul a povestit cu lux de amănunte despre noaptea în care și-a întâlnit partenera de viață.

„În acea noapte am vorbit 25 de minute în cea mai bună spaniolă pe care am vorbit-o în viața mea. Ea a vorbit în portugheză. Nu cred că am înțeles vreodată portugheza la fel de bine ca în acea seară. Eram concentrat. A funcționat”, a spus Matthew McConaughey.