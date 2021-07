Sora lui Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, internată cu pneumonie ca urmare a infectării cu coronavirus

Sora lui Cristiano Ronaldo este un influencer de succes, cu peste 1 milion de urmăritori pe contul său de Instagram. Cântăreața Katia Aveiro are 43 de ani, iar acum este tratată pentru pneumonia pe care a dezvoltat-o în urma infectării cu coronavirus. Aceasta se află în spitalul Dr Nelio Mendonca din Madeira natală, și a vorbit despre diagnostic și despre felul în care se simte într-o postare pe Instagram făcută chiar de pe patul de spital, unde a pus o imagine care o înfățișează purtând o perfuzie. Aveiro este internată în chiar același spital în care a fost internată și mama ei, anul trecut, ca urmare a unui atac cerebral care aproape i-a luat viața.

Nu doar sora lui Cristiano Ronaldo a fost afectată de coronavirus. Și mai celebrul său frate, una dintre legendele fotbalului zilelor noastre, a contractat virusul anul trecut, în luna octombrie, atunci când a fost testat pozitiv de două ori, fără să dezvolte, însă, simptome. În cazul său, însă, i-a fost afectat programul competițional – sportivul a fost nevoit să părăsească echipa națională și să se izoleze. În urma testărilor, însă, nici un alt coleg de echipă al fotbalistului nu a fost depistat ca infectat la acel moment.

La acea vreme, Katia Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo, a avut un discurs cel puțin bizar, comentând ceea ce i se întâmpla fratelui său și părând să minimizeze pandemia. Mai târziu, după ce declarațiile sale au ajuns în presă, aceasta a declarat că „respectă virusul”, dar că „nu e de acord ca acesta să oprească lumea. Unii oameni nu mai muncesc, unii au probleme psihice, unii sunt suicidali. Și acest lucru merită respect. Vrea ca totul să se întoarcă la normal și Dumnezeu să ne protejeze de răul oamenilor”.

Acum, sora lui Cristiano Ronaldo, care își petrece cea mai mare parte a timpului în Brazilia, a declarat de pe patul de spital: „Acesta este ultimul lucru pe care mi-aș fi dorit să îl scriu. Am încercat să nu o fac în ultimele zile, dar cum veștile circulă repede, și din respect pentru cei care mă urmăresc și cărora le pasă de mine și de cei dragi mie, împărtășesc adevărul cu voi. Am fost suprinsă de acest virus. Am fost testată pozitiv pe 17 iulie și m-am izolat acasă de atunci. Mă simțeam bine, cu puține simptome, urmând protocolul. Toată lumea a păstrat distanța față de mama și videoclipurile pe care le-am publicat sunt realizate înainte de testul pozitiv. Din păcate, vinerea trecută starea mea a început să se înrăutățească. (…) Am fost internată în spital și acum sunt aici, făcând tot ce trebuie și recuperându-mă, mulțumesc lui Dumnezeu, și mulțumesc personalului medical minunat de aici.”

