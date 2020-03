Sophie Turner nu era o fană a trupei Jonas Brothers înainte să îl întâlnească pe Joe Jonas

Sophie Turner este protagonista coperții revistei ELLE USA din luna aprilie, iar cu acest prilej, ea a acordat un interviu în care a făcut mai multe declarații surprinzătoare. Mai exact, ea a spus că nu i-a plăcut trupa din care soțul ei, Joe Jonas, face parte.

„Prietenii mei și cu mine nu am fost fani ai trupei Jonas Brothers. Era o trupă numită Busted. Aveau o piesă care se numea „Year 3000.” Era minunată și noi eram fanii acelei trupei. Apoi Jonas Brothers au făcut un cover după această piesă și trupa Busted s-a destrămat. Credeam că totul a fost din vina celor de la Jonas Brothers. Așa că, am început să îi urâm”, a declarat Sophie Turner.

Sophie și-a amintit și de un moment emoționat petrecut alături de Joe. „Îmi amintesc când eram pe ringul de dans și am găsit un loc în care să stăm și să vorbim. Am vorbit ore întregi. Și nu m-am plictisit. Nu era ceva pus la cale. De atunci, suntem de nedespărțit. Iar apoi am fost în turneu cu el.”

În octombrie 2017, Sophie a anunțat logodna cu Joe Jonas., după un an de relație. Actrița avea 21 de ani atunci și a explicat motivul pentru care a ales să facă acest pas important. „Mă pregăteam să fiu singură pentru tot restul vieții. Cred că din moment ce ai găsit persoana potrivită, știi foarte bine. Simt că am un suflet mult mai matur decât vârsta. Simt că am trăit suficient ca să știu acest lucru”, a declarat la vremea respectivă Sophie Turner pentru Rolling Stones.

Sophie Turner și Joe Jonas s-au căsătorit în Las Vegas, în mai 2019, după încheierea ceremoniei de decernare a Premiilor Billboard. Recent, mai multe surse apropiate cuplului au susținut că ei vor deveni pentru prima dată părinți. Cu toate acestea, cei doi „nu vor să anunțe vestea”, însă „prietenii și familia se bucură foarte mult pentru ei.”

