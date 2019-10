Sophie Turner acuză influencerii care fac reclame false pe Instagram

Sophie Turner, în vârstă de 23 de ani, a vorbit zilele acestea pe Instagram despre cum vede ea viața de influencer, dar și cum decurg lucrurile pe rețelele de socializare.

„Hei, prieteni, astăzi vă voi vorbi despre viața mea de influencer,” a spus Sophie Tunrner pe contul personal de Instagram, având un accent american fals. Sophie a vrut să ironizeze și modul în care apar influencerii pe rețelele de socializare, așa că ea s-a îmbrăcat într-un mod neobișnuit, mai precis și-a pus o căciulă, o eșarfă și o jachetă supradimensionată. Pe lângă asta, ea a folosit și un filtru care i-a mărit buzele într-un mod exagerat.

SOPHIE TURNER HAS NO MERCY ON ANYONE. 100% BITCH™ pic.twitter.com/86v2IJ76BI

