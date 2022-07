Sofia Vergara a împlinit 50 de ani! Vezi cum a arătat actrița la petrecerile organizate în onoarea sa

Sofia Vergara a împlinit 50 de ani. Actrița americană de origine columbiană, care a devenit celebră în televiziune încă din anii 90, dar a cunoscut succesul internațional mai cu seamă după debutul serialul de comedia Modern Family, produs de ABC, care i-a adus și nominalizări și trofee la Globurile de Aur, la Emmy și la Screen Actors Guild Awards, și-a celebrat trecerea într-o altă decadă a vieții alături de cei dragi, cu trei petreceri diferite.

Sofia Vergara a împlinit vârsta de 50 de ani duminică, încă petrecerile au debutat cu o zi înainte, pentru că aceasta a organizat mai întâi un prânz la piscină alături de familie, la Tower Bar, în Los Angeles.

„Pre bday lunch with my family.🍰🍰🍰🍰,” a anunțat Vergara pe Instagram, unde a dedicat mai multe postări evenimentului. Pentru această primă ocazie, actrița a purtat o rochie într-un imprimeu alb și roșu, în care arăta spectaculos.

O altă imagine de la petrecerea prilejuită de faptul că Sofia Vergara a împlinit 50 de ani o înfățișează pe aceasta alături de o sticlă de vin care purta inscripția „50 & still fabulous.” (50 de ani și încă fabuloasă). La petrecere au fost prezenți și fiul actriței, Manolo Gonzalez Vergara, în vârstă de 30 de ani, dar și nepoata acesteia, Claudia Vergara.

Și petrecerile s-au ținut lanț nu doar pentru că Sofia Vergara a împlinit 50 de ani, ci și pentru că patrupedul acesteia, Bubbles, un chiuhuahua, a împlinit, și el, 9 ani, și a fost tratat cu un tort similar cu cel al actriței.

Joe Manganiello, soțul artistei, a marcat și el ocaziile speciale. „HAPPY 9th BIRTHDAY to my little buddy, the baby… Bubbles.” (La mulți ani micului meu prieten, copilul… Bubbles), a scris acesta. Actorul a dedicat o postare și soției sale de mai bine de 7 ani, căreia i-a transmis public: „¡Feliz Cumpleaños mi amor! I love you so much.” (La mulți ani, dragostea mea. Te iubesc atât de mult!)

O a treia petrecere a reunit-o pe actriță cu un cerc mai larg de prieteni, aceasta sărbătorind într-o rochie galbenă și amuzându-se de tortul primit cadou, în forma unei poșete Louis Vuitton acoperită de bancnote.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro