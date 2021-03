Sharon Stone își acuză chirurgul că i-a pus implanturi mamare fără acceptul ei

Sharon Stone își acuză chirurgul că ar fi intervenit asupra corpului ei fără să aibă acceptul ei, în timpul unei operații de extirpare a unor tumori mamare benigne prin care actrița a trecut în anul 2001. Pe parcursul intervenției chirurgicale, a mărturisit acum actrița în vârstă de 63 de ani în cadrul unui interviu, acesta i-ar fi pus implanturi mamare care i-ar fi mărit bustul cu o mărime.

Actrița a dezvăluit că a aflat de-abia după ce s-a trezit din anestezie că dimensiunile sânilor ei fuseseră modificate. Acum, Sharon Stone își acuză chirurgul că nici măcar nu i-a obținut consimțământul pentru această operație, și spune că acesta i-a făcut implantul pentru că a „crezut că o să arăt mai bine.”

„Când mi-au dat jos bandajele, am descoperit că am sânii mai mari cu o mărime, iar el a spus că merg mai bine cu mărimea șoldurilor mele”, este citată actrița în interviul din The Times în care Sharon Stone își acuză chirurgul că ar fi intervenit fără voia ei asupra corpului ei. „Mi-a schimbat corpul fără ca eu să știu sau să accept”, a mai adăugat aceasta. Stone a adăugat și că medicul a crezut că ea va arăta mai bine sâni „mai mari, mai buni”.

Interviul conține și alte dezvăluiri uimitoare pentru public, precum faptul că aceasta s-a aflat într-un conflict deschis cu Michael Douglas, partenerul ei din filmul Basic Instinct, după o ceartă pornită de la situația unui prieten comun, ceartă care era cât pe ce să se încheie cu violență.

Recent, Sharon Stone a dat o serie de interviuri pentru a-și promova volumul de memorii, The Beauty of Living Twice. Într-unul dintre acestea, ea a vorbit și despre experiența de a lucra cu Woody Allen, regizorul acuzat de fiica sa adoptivă că a molestat-o. Stone a lucrat la trei filme cu regizorul și a comentat despre documentarul în care Dylan Farrow își reia acuzațiile asupra tatălui adoptiv. „Pot spune că, în vreme ce documentarul poate fi adevărat sută la sută, aceasta nu este și experiența mea. Am avut o experiență de muncă profesionistă și în mod particular foarte frumoasă lucrând cu el. De aceea am lucrat cu el de trei ori.”

Interviul în care Sharon Stone își acuză chirurgul că a intervenit asupra corpului ei vorbește despre aceeași serie de dezvăluiri care apar și în volumul care îi detaliază cariera și viața, inclusiv problemele de sănătate.

