Sharon Stone a făcut publică o imagine în care se află pe patul de spital

Sharon Stone a publicat ieri pe contul său de Instagram o imagine de pe patul de spital. Într-o primă fază, postarea i-a îngrijorat pe fanii actriței, însă, aceasta i-a asigurat că starea ei de sănătate este bună, și că este vorba doar de un simplu control.

Cum octombrie este Luna Internațională de Conștientizare a Cancerului de Sân, Sharon Stone a dorit să le reamintească femeilor din întreaga lume cât de importantă este o mamografie făcută la timp.

„Îmi fac o mamografie. Doamnelor, voi v-ați făcut-o?”, a scris actrița. Adăugând că „o mamografie făcută anual scade cu 40% rata mortalității cauzate de cancerul de sân”.

Mesajul actriței a fost extrem de apreciat de fanii săi, care au ținut să îi mulțumească și care chiar au mărturisit că, datorită postării sale, și-au programat un consult medical.

În 2001, la vârsta de 43 de ani, Sharon Stone a suferit un grav accident vascular cerebral. Actrița a vorbit despre acest episod din viața ei, mărturisind că și-a pierdut aproape toate funcțiile pe partea stânga și că i-au trebuit ani de zile ca să învețe din nou lucruri uzuale precum cititul, scrisul sau vorbitul.

„Am avut o șansă de 5% să supraviețuiesc. Nu mi-am putut scrie numele pentru aproape 3 ani. Nu îmi puteam folosi brațul, așa că a trebuit să învăț să citesc și să scriu din nou. A trebuit să învăț să vorbesc din nou.”, mărturisea Sharon Stone în urmă cu doi ani, în cadrul unei emisiuni radio.

Aceasta a mai dezvăluit și că, în urmă cu ceva timp a fost lovită de un fulger, însă, din fericire, a primit îngrijiri rapide din partea mamei sale, alături de care se afla în acel moment.

„A fost foarte intens. Eram acasă. Umpleam fierul de călcat cu apă. Aveam o mână pe robinet și celalaltă pe fier, când la un moment dat am fost lovită de fulger și am văzut lumina trecând prin apă. Am fost aruncată direct în bucătărie și m-am lovit de frigider. Mama mea era acolo și m-a ajutat să-mi revin. Eram într-o stare foarte ciudată.” La scurt timp după, aceasta a fost transportată la spital, unde a făcut o electrocardiogramă, care arăta nivelul de electricitate prezent în corpul ei. „A trebuit după să fac această procedură zilnic, timp de 10 zile”, a explicat Stone.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

