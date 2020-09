Sharon Stone dezvăluie ce actor sărută cel mai bine

Sharon Stone dezvăluie, într-un interviu, cu care actor s-a bucurat să se sărute pe platourile de filmare. În vârstă de 62 de ani, actrița este acum mai vocală ca oricând, atât în interviuri, cât și pe propriile conturi de pe rețelele de socializare, unde vorbește deseori despre teme politice, dar și despre întâmplări din viața sa personală.

Acum, Sharon Stone dezvăluie, pentru Watch What Happens Live, lui Andy Cohen, care dintre actorii cu care s-a sărutat ca parte a unui rol are cele mai mari calități. Iar conform spuselor sale, acesta este nimeni altul decât Robert De Niro, alături de care a jucat în filmul Casino, drama din 1995 a lui Martin Scorsese, inspirată de cartea cu același nume a lui Nicholas Pileggi.

Sharon Stone dezvăluie în interviu că „Robert De Niro a fost, cu siguranță, cel care m-a sărutat cel mai bine. Bob a fost de departe cel mai bun.” Ea și-a motivat alegerea apelând și la admirația pe care a resimțit-o pe tot parcursul carierei sale pentru legendarul actor.

„Era actorul pe care l-am admirat cel mai mult și voiam să fiu capabilă să stau la aceeași masă cu Robert De Niro și să-i fac față”, a mai spus actrița. „Poate pentru că îl priveam cu atâta respect, și pentru mine momentul sărutului a fost un fel de apogeu.”

Însă Sharon Stone dezvăluie și că, datorită acestei admirații, probabil că De Niro nici nu avea cum să greșească. „Erau atât de multe lucruri la mijloc, eram atât de îndrăgostită de el… Probabil că ar fi putut să mă lovească cu un ciocan în cap și tot aș fi zis: Oh, da!”.

„A fost fabulos și știu că nu pot compara cu nimic altceva. Oricare altul a fost… meh.”, a mai spus Stone, întrebată despre cel mai neplăcut sărut de pe platoul de filmare.

Citește și:

Imaginile care demonstrează că Rachel McAdams este însărcinată pentru a doua oară

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro