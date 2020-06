Sharon Stone își amintește momentul în care a fost lovită de fulger

Cu ocazia unei apariții în cadrul podcast-ului „Films To Be Buried”, Sharon Stone a discutat cu Brett Goldstein despre diverse întâmplări de care a avut parte, una fiind aceea că a fost lovită de fulger.

„A fost foarte intens. Eram acasă. Umpleam fierul de călcat cu apă. Aveam o mână pe robinet și celalaltă pe fier, când la un moment dat am fost lovită de fulger și am văzut lumina trecând prin apă. Am fost aruncată direct în bucătărie și m-am lovit de frigider”, a explicat Sharon Stone.

Din fericire, mama sa, Dorothy se afla în casă și a sărit în ajutor, găsind-o pe Sharon pe jos inconștientă. „Mama mea era acolo și m-a ajutat să-mi revin. Eram într-o stare foarte ciudată.” La scurt timp după, aceasta a fost transportată la spital, unde a făcut o electrocardiogramă, care arăta nivelul de electricitate prezent în corpul ei. „A trebuit după să fac această procedură zilnic timp de 10 zile”, a explicat Stone.

Acest incident nu a fost însă singurul trăit de către actrița din Basic Instinct. Aceasta a avut și un accident vascular cerebral în 2011. „În 2001, am avut un atac și o hemoragie la creier care a durat 9 zile, care mi-au schimbat viața pentru totdeauna. Am avut o șansă de 5% să supraviețuiesc.”

Pe lângă faptul că a supraviețuit unui accident vascular cerebral, aceasta a vorbit și despre faptul că a avut și o hemoragie cerebrală în 2016, spunând că: „sunt foarte norocoasă că sunt în stare să leg o propoziție cap coadă, că pot să merg și să vorbesc, că pot continua să profesez în domeniul meu care necesită foarte multă memorare”, a povestit aceasta într-un video pentru canalul AARP, în iulie 2016.

Sharon a mai dat un exemplu de accident pe care l-a experimentat în copilărie, la vârsta de 14 ani. „Această cicatrice de pe găt este de când am trecut peste o frângie de rufe în timp ce călăream un cal”, a povestit Sharon publicației Us Weekly în 2015. „Pe vremea aia eram în Pennsylvania și aveam 14 ani. Mama mi-a salvat viața.”

Text: Alexandra Dima

Foto: Arhiva Revistei ELLE

