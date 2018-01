Serena Williams despre sarcină, căsnicie și despre revenirea ei

Și, printre nenumăratele trofee, pentru ea, una dintre cele mai importante gratificări era să devină mamă.

La foarte puțin timp după ce a născut, tenismena pozează pentru coperta revistei Vogue, alături de fetița ei.

Cu câteva luni în urmă, pe vremea când încă era gravidă, Serena a declara că este îngrijorată pentru că nu știe dacă va fi sau nu o mamă bună.

Acum, sportiva le spune, în glumă, celor de la revista Vogue: „Nu vreau să petrecem nici măcar o zi separate, până când nu împlinește 18 ani. Acum că am 36 de ani, pot să mă dedic total copilului meu. Îmi amintesc că acesta era visul meu și pe vremea când eram mai mică, înainte ca tenisul să îmi acapareze întraga viață, când încă eram o simplă fetiță care se juca cu păpuși. Iubeam păpușile.”

Serena și-a numit fetița Olympia.

„Ca să fiu sinceră, ceva mă atrage foarte tare la ideea de a mă muta în San Francisco pentru a fi mamă. Dar nu acum. Trebuie să mai câștig câteva Grand Slam-uri, înainte. Știu că am stat mult timp pe bară și îmi va fi greu să mă recuperez, dar gândul că am acest bebeluși minunat mă face să simt că nu mai am nevoie să joc tenis. Nu am nevoie de bani, titluri sau faimă. Le vreau, dar nu am nevoie de ele. Asta e diferența”.

Deși a avut o sarcină foarte de ușoară, ceea ce a urmat, însă, a fost o mare încercare medicală. Olympia s-a născut de urgență, prin cezariană, după ce bătăile inimii i-au scăzut, în mod periculos, în timpul contracțiilor.

Chirurgia s-a încheiat fără complicații; Alexis a tăiat cordonul ombilical, iar plângăciosul nou-născut a tăcut în momentul în care a fost pus pe pieptul mamei sale. „A fost un sentiment uimitor”, își amintește Serena.

Dar acesta a fost doar primul capitol al unei drame de șase zile. Operația i-a explodat din cauza unei tuse intense, cauzate de embolismul pulmonar, iar când s-a întors la operație, medicii au descoperit că un hematom mare i-a inundat abdomenul. A fost nevoită să se opereze din nou, pentru a își implanta un filtru care să prevină formarea chegurilor de sânge.

Acum, Serena s-a recuperat complet după operații și se bucură de job-ul full time de mamă, înainte de a reveni în forță pe terenul de tenis.

