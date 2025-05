Șerban Copoț a renunțat la muzică! Ocupația actuală a fostului membru Animal X: „Sunt expert în…”

Șerban Copoț, fostul membru al trupei Animal X, nu mai are legătură cu muzica. Prezent la un eveniment din Capitală, el a dezvăluit în cadrul unui interviu că activează într-un domeniu complet diferit: mediul.

Artistul a făcut trecerea spre un rol de expert în ecologie, ocupându-se în prezent de dezvoltarea unor proiecte menite să reducă impactul asupra mediului.

„Mă ocup de proiecte de mediu, sunt expert în calculul amprentei de carbon. Am dezvoltat un software care te ajută să îți calculezi amprenta de carbon a businessului tău. În plus, am și un proiect cu tabere pentru copii, pe care îl organizăm în fiecare vară. Abia aștept să vină vara și să vină copiii în Tabăra Exploratorilor”, a declarat el pentru Spynews.ro.