Sensy a fost eliminată de la Bravo, ai stil! Declarații: „Când dai de greu nu-ți mai răspund la telefon”

Sensy a fost eliminată de la Bravo. ai stil! Celebrities în cadrul galei care a fost difuzată sâmbătă, 30 octombrie. Ea a strâns cele mai puține voturi din parte telespectatorilor, astfel încât a fost nevoită să părăsească concursul, după ce a fost propusă pentru eliminare alături de Ioana Filimon și Anda Adam.

Ioana Filimon și Anda Adam au obținut același punctaj, iar Sensy l-a avut pe cel mai mic, astfel că a ieșit din concurs, după ce ultima sa ținută a fost criticată aspru de juriul emisiunii. Maurice Munteanu a avut un feedback ferm: „Dacă ar fi să mă refer la styling, cred că am fost suficient de clar, delimitarea dintre ce înseamnă avant-garde și o petrecere de copii”. „Dacă nu am fi avut atât de multe gale, nu aș fi avut nici o pretenție. Maurice mi-a luat-o înainte și voi fi mult mai scurt. Înțeleg pelerina, dar ai dus-o în zona costumului de teatru de copii. În zona gâtului, creează condens, dar un parbriz în condens. Machiajul e unul de circ, de petrecere de copii. Aș fi rămas la niște sprâncene negre”, a comentat și fotograful Tibi Clenci. Și Raluca Bădulescu a avut cuvinte dure pentru Sensy: „Văzând primul moment, te-ai transformat într-o altă persoană, suntem fericiți. Nu vrem să vedem costume cu specific Halloween. Ai combinat un Dracula cu Edward the Scissorman. Avem un costum, un personaj”.

Sensy a declarat cu lacrimi în ochi că este mândră de apariția sa din ultima gală, mărturisind că atât ea, cât și persoana care i-a creat ținuta au muncit mult pentru aceasta. „Sunt foarte recunoscătoare, a muncit câteva zile la el. Doar sunt recunoscătoare, nouă ne place. Sunt lacrimi de fericire și nu am cum să vă mulțumesc mai mult!”.

În aceeași seară, Sensy le-a transmis fanilor: „În seara aceasta am părăsit competiția Bravo ai stil cu zâmbetul pe buze pentru că, da, s-a terminat. Pentru că, da, a fost o experiență interesantă, poate nu la fel de frumoasă pe cât mi-aș fi dorit, dar am învățat mai devreme sau mai târziu că prin orice situație prin care trec să iau tot ce este mai bun. Trebuie să vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea voastră, pentru că doar datorită vouă am reușit să rezist atât de mult în această competiție. Am învățat să mă bazez doar pe mine și pe instinctele mele, am învățat că, da, există oameni care te apreciază, te ajută și te susțin fără să îți ceară nimic în schimb și, da, am învățat că există și oameni care atunci când dai de greu nu-ți mai răspund la telefon. Viața este atât de frumoasă și îmi pare atât de rău că m-am lăsat afectată o perioadă bună de timp, viața este plină de lecții care ne ajută să devenim și mai buni și, da, Bravo ai stil pentru mine a fost o lecție importantă.”

