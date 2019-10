Selena Gomez și-a schimbat look-ul, imediat după nunta lui Justin Bieber

Selena Gomez are un nou look și putem spune că îi vine de minute! Dacă mulți ani la rând Selena a fost adepta lob-ului, care este o coafură de tip bob clasic, doar că se oprește la nivelul bărbiei și care se poate obține extrem de ușor, acum ea s-a afișat cu un nou look, mai precis cu niște bucle mult mai lungi, lejere, diferite de look-ul pe care l-a avut până acum.

Schimbarea de look făcută de Selena vine la doar câteva zile după ce fostul ei iubit, Justin Bieber și Hailey, soția lui, au organizat o a doua petrecere de cununie, în Carolina de Sud. Chiar dacă cei doi s-au căsătorit legal anul trecut, acum au organizat această ceremonie pentru familie și prietenii extrem de apropiați.

Cei mai mulți ar crede faptul că schimbarea Selenei de look se datorează acestui eveniment și că ea ar vrea să aibă parte de o schimbare în viața ei. Însă, chiar și așa, Selena Gomez se concentrează în acest moment asupra carierei și dezvoltării sale.

În acest moment, Selena este implicată într-un proiect care are în vedere creșterea gradului de conștietizare asupra crizei imigrației din Mexic. „Înțeleg că acest lucru este greșit și că avem nevoie de reguli, dar în același timp trebuie să ne aducem aminte de faptul că țara noastră este formată din oameni care vin din toate colțurile lumii. Este timpul să îi ascultăm pe oamenii care locuiesc aici și care sunt afectați în mod direct de politica de imigrație”, a declarat Selena Gomez pentru Time. „Este timpul să conștientizăm faptul că oamenii care au asemenea povești au fost nevoiți să își trăiască viața într-un asemenea mod.”

De asemenea, Selena și-a lansat de curând documentarul „Living Undocumented”, care este produs de către Netflix și care expune problemele pe care le au persoanele care nu au acte și locuiesc în Statele Unite în mod ilegal. Mai precis, documentarul urmărește povestea de viață a opt familii care locuiesc în Statele Unite și care au fost nevoite să facă față deportării.

Pe lângă asta, ea a dezvăluit faptul că speră ca acest documentar să fie unul inspirațional și să producă o schimbare: „Sper ca făcând vizibile poveștile acestor opt familii, oamenii să fie mult mai empatici și să învețe mai multe despre imigrare și să își formeze o opinie proprie.”

Foto: Profimedia

