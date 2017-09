Selena Gomez isi aminteste de inceputurile carierei sale: „M-am simtit violata”

Selena Gomez a fost intervievata de redactorul-sef al cunoscutei publicatii Business of Fashion; vedeta, una dintre cele mai faimoase personalitati la ora actuala, a facut dezvaluiri despre inceputurile carierei sale, atunci cand era o „fata Disney”, dar si despre problemele de sanatate mentala, discutand despre provocarile generatiei „millenials” si despre viata virtuala de pe retelele sociale.

Selena Gomez a povestit despre momentul in care a simtit ca lucrurile au inceput sa se schimbe in rau, in care a inceput sa fie afectata negativ de atentia publica in urma castigarii noului statut de „persoana celebra”. Vedeta si-a amintit, in special, un moment in care se afla pe plaja, la varsta de 15-16 ani si a fost fotografiata de cel putin 10 paparazzi: „M-am simtit violata si nu mi-a placut si nu am inteles, dar m-am simtit foarte ciudat, pentru ca eu eram o fata tanara si ei erau barbati in toata firea„.

In momentul in care si-a dat seama de detaliile mai putin placute din interiorul industriei, Selena a inceput sa isi puna din ce in ce mai multe intrebari despre locul sau in acea lume. De aceea s-a si oprit, pentru ca simtea ca nu mai poate continua, ca toata suferinta pe care o simtea nu merita. „M-am oprit si apoi am continuat, pentru ca am realizat ca trebuie sa ma provoc pe mine insami. Chiar iubesc ceea ce fac? Inca mai merita?„, a marturisit Selena.

Cat despre problemele de sanatate mentala cu care s-a confruntat si inca se confrunta, Selena este de parere ca au existat dintotdeauna, dar doar recent li se acorda atentia cuvenita. Un lucru suprinzator pe care Selena Gomez l-a marturisit a fost ca si versiunea ei „normala”, adica o Selena care nu ar fi devenit niciodata faimoasa, ci ar fi fost o simpla tanara fata ca toate celelalte, le-ar fi avut.

Intrebata despre contul de Instagram, Selena Gomez a marturist ca habar nu are cum a ajuns sa fie cea mai urmarita persoana de pe aceasta retea sociala. „Iubesc aplicatia si asta este tot. Cred ca am fost prea vocala, poate prea reala”.

