Sebastian Dobrincu și Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu, împreună în vacanță. Cei doi au postat imagini dintr-o destinație de vis

Sebastian Dobrincu are din nou pe cineva special în viața lui, după despărțirile de Ioana Ignat și Otniela Sandu. Noua prezență feminină care i-a atras atenția este Jasmina, fiica prezentatorului Virgil Ianțu.

Recent, cei doi au fost văzuți împreună la o plimbare prin Capitală, iar acum au făcut un nou pas în relația lor și au plecat în prima vacanță împreună. Destinația aleasă este Grecia, una dintre cele mai populare locații de vacanță printre români. Potrivit Cancan.ro, cuplul a fost surprins în aeroport, chiar înainte de îmbarcare.

Ajunși la destinație, Jasmina a profitat din plin de soare și s-a bucurat de relaxare. Ea a publicat mai multe fotografii în costum de baie, dar fără a apărea alături de Sebastian. Chiar dacă amândoi au postat imagini din același loc, nu s-au afișat în mod direct împreună, semn că, deocamdată, preferă discreția în ceea ce privește relația lor.

Tânăra în vârstă de 19 ani își împarte timpul între viața personală și studiile universitare. La începutul acestui an, Jasmina s-a mutat în Marbella, Spania, pentru a urma cursurile uneia dintre cele mai prestigioase școli internaționale în domeniul ospitalității.

Tatăl ei, Virgil Ianțu, a vorbit deschis despre experiența fiicei sale în străinătate, într-un podcast recent:

Virgil Ianțu a mărturisit că mediul în care a crescut Jasmina a contribuit semnificativ la formarea personalității ei, în special în ceea ce privește relațiile și așteptările față de partenerii de cuplu.

„Ceea ce a văzut ea în relația mea cu mama ei, cu prietenii noștri, cu prietenele noastre a făcut-o să fie pretențioasă. Chiar vorbeam zilele trecute și a zis: ‘Da, sunt pretențioasă, dar sunt normale, sănătoase de la partenerii mei’. Și m-am uitat așa la Roxana și am avut un moment în care am spus că am făcut amândoi bine. Noi, părinții, suntem primele modele și energia pe care o emani în casă se așează pe sufletul copilului și în mintea lui. E rolul tău să îi asiguri un mediu armonios, cu toate micile disonanțe. Important e să vadă respectul.”, a spus prezentatorul TV în podcastul moderat de Sore.