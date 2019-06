Sarah Jessica Parker lămurește misterul din jurul unei ținute celebre din „Sex and the City”

Sarah Jessica Parker a răspuns unui cont administrat de un fan, în legătură cu o alegere vestimentară făcută cu mult timp în urmă, în serialul Sex and the City. Este vorba despre sandalele de culori diferite purtate cu o rochie înflorată. „Iată răspunsul oficial și sunt sigură că și aprobat de minunata și legendara @patriciafield”, a început Sarah mesajul, referindu-se la Patricia Field, designer-ul de costume care a lucrat la Sex and the City pentru toate cele șase sezoane.

„Aveam două perechi care cred că erau sandale @louboutinworld. Pat și cu mine am ales să port o culoarea din fiecare pereche. Probabil pentru că ambele aveau culori atât de delicioase și păreau în armonie cu rochia, dar și pentru că pur și simplu iubeam combinația. Toate cele bune. Și sper că ați primit un răspuns satisfăcător”, a continuat SJP.

Vezi această postare pe Instagram The more you know. #CommentsByCelebs O postare distribuită de Comments By Celebs (@commentsbycelebs) pe Iun 26, 2019 la 12:59 PDT

Sarah Jessica Parker a devenit faimoasă pentru rolul lui Carrie Bradshaw, o colaboratoare pentru ziarul New York Star, unde își povestea experiențele trăite cu bărbați și aborda subiecte legate de sex și cuplu. HBO a produs serialul Sex and the City din 1998, care s-a încheiat cu cel de-al șaselea sezon în 2004. Serialul a fost urmat de două filme, ambele sequel-uri ale poveștii derulată în New York City.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

