Salariul fabulos pe care îl primește Ellen Pompeo pentru rolul din „Grey’s Anatomy”

Pe Ellen Pompeo o cunoști din unul dintre cele mai longevive seriale TV,”Grey’s Anatomy”. Personajul ei, precum și restul echipei de medici în jurul cărora se învârte acțiunea, a reușit să ajungă la cel de-al 14-lea și se pare că lucrurile nu vor opri aici.

Succesul serialului și, mai ales, personajul pe care îl interpretează, au făcut ca Ellen Pompeo să devină cel mai bine plătită actriță, cu un salariu de 575.000 de dolari pe episod (adică peste 20 de milioane de dolari pe an).

Ellen Pompeo a vorbit într-un interviu pentru The Hollywood Reporter despre cum a reușit să obțină acest salariu și, totodată, cum a fost să continue fără partenerul ei din serial, îndrăgitul McDreamy (Patrick Dempsey).

„Pentru mine plecarea lui Patrick (în 2015) a fost un moment definitoriu. Puteau să îl folosească oricând împotriva mea – ‘Nu avem nevoie de tine, îl avem pe Patrick’-și asta au făcut timp de ani de zile. Nu știu dacă au făcut la fel și cu el, pentru că noi nu am discutat contractele noastre Au fost multe momente în care am vrut să negociem împreună contractele, dar el nu a fost niciodată interesat. La un moment dat, am cerut cu 5000 de dolari mai mult decât el din principi, pentru că serialul se numește Grey’s Anatomy și eu sunt Meredith Grey. Ei nu au vrut să îmi dea atât. Și aș fi putut să plec, așa că de ce nu am făcut-o? Este show-ul meu, eu sunt numărul unu. Sunt sigură că am simțit ceea ce multe actrițe simt: De ce ar trebui să renunț la un rol grozav din cauza unui bărbat. În sinea ta ai multe conflicte și apoi îți dai seama: ‘Nu o să las un tip să mă scoată din propria mea casă’”, a declarat Ellen.

Actrița a declarat că pentru a primi o sumă mai mare pentru rolul ei a mers la Shona (producătoarea serialului) și i-a spus că dacă ea este ok ca show-ul să se încheie și Shonda să se mute pe Netflix, însă dacă vrea să continue, trebuie să fie încurajată, să se simtă empowered și să simtă că ea conduce acest serial.

Foto: PR

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK