Roxana Nemeș a născut gemeni! Primele declarații ale artistei după ce a devenit mamă: „Cea mai mare binecuvântare”

Roxana Nemeș a născut gemeni. Artista a făcut pe rețelele de socializare primele mărturisiri după ce a devenit mamă.

Roxana Nemeș trăiește una dintre cele mai mari bucurii din viața ei. Cântăreața i-a născut pe gemenii ei, o fetiță și un băiețel. Artista a așteptat acest moment cu sufletul la gură. Ea le-a împărtășit fanilor o imagine emoționantă în care își ține bebelușii la piept. Vedeta le-a mulțumit medicilor și echipei de la maternitatea la care a născut pentru faptul că gemenii au venit sănătoși pe lume.

„Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre a sosit!

Ne simțim recunoscători și binecuvântați pentru venirea pe lume a micuților noștri!

Am simțit cel mai înălțător sentiment în momentul în care ne-am ținut copiii în brațe!

O iubire pe care nu o pot exprima în cuvinte!”, a fost mesajul transmis de Roxana Nemeș după ce a născut.

Roxana Nemeș, dezvăluiri sincere despre procedura FIV

Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima, au așteptat ani de zile această minune, trecând prin numeroase încercări și tratamente, dar fără să-și piardă speranța.

Lacrimi de bucurie, dar și de durere au însoțit parcursul lor către a deveni părinți. Artista a povestit deschis, pe canalul său de YouTube, despre drumul dificil pe care l-a parcurs pentru a deveni mamă. A fost nevoie de nu mai puțin de patru proceduri de fertilizare in vitro și două inseminări, iar investigațiile medicale s-au întins pe mai mulți ani.

„Acum cinci ani, eu și cu soțul meu am început să ne dorim foarte mult un bebe. Am început să lucrăm la asta, nu s-a întâmplat nimic. După un an de zile când am văzut că nu se întâmplă pe cale naturală și nu vrea să apară bebe, am zis să ne interesăm (…) Nu a ieșit nimic rău, însă nu se întâmpla să vină minunea noastră (…) Am descoperit că am endometrioză (…) Am făcut în 2021, în pandemie, prima intervenție in vitro (….) Mi-a recomandat doctorul să mai fac (…) Am făcut din nou fertilizare in vitro, însă din nou eșec total, asta anul trecut. Am mai încercat un an pe cale naturală (…) Ne-am făcut și niște analize genetice, care sunt de câțiva ani. Sunt mai costisitoare, într-adevăr (…) De un an de zile, mi-am luat pauză de la tot ce înseamnă concerte (…) Mi-am luat pauză să nu mai fiu pe drumuri, să nu mai fiu obosită”, a mărturisit cântăreața.

Roxana Nemeș și Călin Hagima s-au căsătorit în 2021 și au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, chiar au fost despărțiți timp de un an.

„Eu am luptat, și noi amândoi, am luptat foarte mult pentru familia asta. Oricine orice îmi spunea, orice se întâmpla, eu am simțit că el e. Am fost despărțiți chiar vreun an și am zis că ne vedem de viața noastră fiecare. (…) Fiind doi berbeci dădeam cap în cap. Când l-am cunoscut eram un copil. Nu știam să las de la mine… (…) În anul ăsta m-am gândit zi de zi la el”, a mărturisit Roxana Nemeș în podcastul lui Jorge.

Foto: Instagram

