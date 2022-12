Rona Hartner, dezvăluire despre fostul ei soț: „Încerc să îi aduc aminte că suntem despărțiți”

În 2021, Rona Hartner a surprins pe toată lumea cu anunțul că ea și Herve Camilleri, un bărbat de origine franceză, au decis să divorțeze, după trei ani de relație. Cei doi s-au căsătorit în toamna anului 2019.

De când s-a separat de Herve Camilleri, Rona Hartner a continuat să mai facă declarații despre el, dar și să vorbească despre motivele care au dus la divorț. Recent, artista a dezvăluit că, deși s-au despărțit de aproximativ doi ani, a mai fost sunată de fostul ei soț.

Rona Hartner a mai spus faptul că Herve Camilleri speră să se împace cu ea. Artista este convinsă de faptul că nu mai vrea să acorde o șansă relației cu fostul ei soț.

„Doar cu mine, nu vrea să se împace cu toate. Ideea este că eu de acolo de unde plec, nu mă mai întorc, să fie foarte clar. Dacă am plecat dintr-un loc, am plecat. (…) Este foarte important în viață să respecți ceea ce ai trăit și să procesezi procesul de închidere a ușii” , a adăugat Rona Hartner pentru sursa citată.

În urmă cu câteva luni, Rona Hartner a vorbit despre motivele pentru care a divorțat de Herve Camilleri.

„Motivele pentru care am divorțat nu le-am prea expus, pentru că nu interesează pe nimeni. Am ales să trăiesc în continuare așa cum doresc eu, cu Doamne, Doamne, să fiu alături de Iisus și acum are un sens divorțul. Dacă o căsătorie te îndepărtează de credință, mai bine ești singur și te apropii de credință. Nu că n-aș vrea să fiu căsătorită, dar dacă o căsătorie mă îndepărtează de Dumnezeu, prefer să fiu singură. La un moment dat, relația asta era periculoasă din punct de vedere spiritual și pentru mine, și pentru el”, a spus Rona Hartner pentru un post TV, citată de WOWbiz.ro.