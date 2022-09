Gina Pistol, mesaj dur pe rețelele de socializare: "S-a înrăit lumea, fiecare e cu treaba lui, lipsa empatiei..."

Gina Pistol a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre o situație neplăcută cu care s-a confruntat recent, declarându-se dezamăgită de comportamentul oamenilor din jurul ei.

Vedeta Antena 1 a făcut unele mărturisiri neașteptate fanilor săi virtuali despre unele probleme din viața ei și despre interacțiunea cu cei din jur.

Vedeta s-a declarat dezamăgită de faptul că nimeni nu a ajutat-o, deși cei din jur au observat că era singură, cu fetița dormind în brațe și se chinuia să urce căruciorul în autobuzul din aeroport.

Prezentatoarea TV susține că anul 2022 a fost unul „ciudățel” pentru ea și, mai mult decât atât, povestește că a trecut printr-o serie de schimbări neplăcute.

„Măi, nu știu ce se întâmplă, dar nu mai am energie și nu e doar energie din punct de vedere fizic, nu am energie psihic, nu știi cum e, nu reușesc să mă adun. Oricum sunt puțin mai bine în perioada asta, dar am avut așa o… nu știu ce s-a întâmplat, anul ăsta a fost ciudățel rău pentru mine.

(…) Nu știu dacă ați înțeles ceva din tot ce am vorbit eu până acum, din discursul meu, în capul meu are o logică, mai am discursuri din astea pe care le țin cu mine însămi, dar nu știu ce am avut, a fost o perioadă ciudățică așa, de aceea nici nu am făcut postări pe Instagram, pentru că pur și simplu nu am avut energie. Toată viața asta de om mare mă consumă enorm și de când am devenit mamă parcă nu mai am timp de nimic altceva. Adică tot timpul fac cumpărături, mă ocup de casă, gătesc, stau și eu cu copilul. Avem o doamnă care ne ajută, doar că atunci când vine la noi să ne ajute fug repede, e o traumă pe care eu trebuie să o lucrez la mine”', a mai transmis Gina Pistol.