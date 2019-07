Relația lui Leonardo DiCaprio cu iubita lui, Camila Morrone, devine din ce în ce mai serioasă

„Par destul de serioși. Cu siguranță nu este doar o relație trecătoare. Camila petrece mult timp la el acasă. Leo i-a făcut deja cunoștință Camilei cu părinții lui”, a declarat o sursă pentru People. Leonardo și Camila formează un cuplu din ianuarie 2018, însă niciunul dintre cei doi nu a oferit detalii cu privire la relația lor. „Sunt de nedespărțit de anul trecut și sunt nebuni unul după celălalt. Au ajuns să-și cunoască unul altuia familiile și iubesc să petreacă timp împreună”, le-a spus o altă sursă celor de la E! în luna noiembrie a anului 2018.

Zvonurile conform cărora cei doi ar urma să se căsătorească în curând circulă din primul an de relație, însă, potrivit apropiaților, încă nu s-a stabilit nimic concret, deși se pare că Leo „nu a mai iubit nicio altă femeie în acest fel”. Pe Leonardo DiCaprio îl vom urmări curând, în noul film al lui Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, care va avea premiera pe 16 august. Leonardo joacă alături de staruri renumite de la Hollywood, printre care și Brad Pitt, cu care a format o legătură puternică de prietenie.

Brad Pitt și Leonardo DiCaprio s-au bucurat de câteva seri împreună în ultima vreme, sculptând obiecte în ceramică, o pasiune pe care o au de mult timp în comun. O sursă apropiată celor doi actori a declarat că „Brad are acasă propriul studio de sculptat, iar Leo iubește să vină la el pentru a-l folosi. Câteodată, stă împreună cu prietenii artiști ai lui Brad, iar alteori sunt doar ei doi. Leo aduce sandvișuri de la restaurantul lor preferat, Fat Sal’s, și își petrec seara creând artă până dimineața.'

