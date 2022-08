Reacția lui Alex Leonte, după ce au apărut imaginile cu Theo Rose, alături de noul ei iubit, Anghel Damian

Vestea conform căreia Theo Rose și nepotul lui Nea Marin, Alex Leonte, nu mai formează un cuplu i- au uimit pe toți. Ba mai mult, artista a fost surprinsă alături de noul său partener, actorul și regizorul Anghel Damian. În urma imaginilor apărute cu cei doi în ipostaze romantice, fostul iubit al cântăreței a reacționat.

Theo Rose și Alex Leonte au decis să pună capăt relației lor de iubire care a durat 5 ani. Deși cei doi nu mai formează un cuplu, cântăreața, în vârstă de 25 de ani, a declarat că a păstrat o relație bună nepotul lui Nea Marin și l-a informat cu tot ce se intâmplă acum nou în viața ei. În urma imaginilor apărute pe internet cu artista și actorul Anghel Damian, fostul partener al artistei a șters toate imaginile cu ei de pe contul său de Instagram.

Dacă până la apariția fotografiilor cu Theo și Anghel , Alex nu a dat semne că ar avea ceva de spus despre despărțirea de cântăreață, acum acesta pare să fi lăsat totul în urmă și este pregătit să treacă peste. Cu toate acestea, ultima sa postare de pe Instagram le-a dat fanilor de înțeles că trece printr-o perioadă foarte grea. Într-o fotografie alb-negru, Alex își aprinde un trabuc, iar internauții au presupus că este un semn al suferinței.

„Ce păcat că v-ați despărțit și Theo deja are pe altcineva”, 'Plâng și trag dintr-o țigară', „Ce se întâmplă cu tine și Theo?”, sunt câteva dintre comentariile fanilor.

Theo Rose a oferit mai multe declarații în privința relației pe care o are acum cu Alex Leonte și a precizat că acesta știa de la ea despre faptul că a început o altă poveste cu Anghel Damian. De asemenea, cântăreața a ținut să clarifice faptul că nu a fost vorba de o infidelitate în relația lor și a dezvăluit care a fost motivul despărțirii.

„Reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine. Doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea, eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție, și să anunț eu la un moment dat că s-a întâmplat asta, ne-am despărțit. Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel. Noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis„, a spus Theo Rose.