Ramona Olaru, confesiuni despre relația cu Cătălin Cazacu și despărțirea de acesta: „Un tot format din multe lucruri urâte, nepotrivite, groaznice”

Ramona Olaru este una dintre cele mai populare și iubite asistente TV din România, reușind să-și câștige un număr impresionant de fani de-a lungul timpului. Aceasta este extrem de activă și pe rețelele de socializare, unde menține o legătură constantă cu comunitatea sa de fani, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Viața amoroasă a Ramonei Olaru a fost în ultimii ani subiectul a numeroase știri de presă, mai ales că aceasta a avut relații destul de mediatizate cu artistul Cuza de la Noaptea Târziu, dar și cu Cătălin Cazacu, cu care s-a logodit, însă cei doi s-au despărțit definitiv la finalul anului. Recent, surse din presa mondenă au dezvăluit că motivul despărțirii definitive a celor doi ar fi fost faptul că sportivul ar fi fost infidel Ramonei Olaru, ba mai mult, asistenta TV chiar l-ar fi surprins pe acesta cu respectiva persoană.

Invitată într-o emisiune, asistenta TV a vorbit cu sinceritate despre relația cu Cătălin Cazacu și despărțirea de acesta.

„Este un tot format din multe lucruri urâte, nepotrivite, groaznice pot folosi cuvântul ăsta, că eu am locuit acolo, am trăit cu acest om multe momente și lucrul pe psihic a fost incredibil de rău, ceva ce nu foarte multe persoane pot duce. Am zis că nu o să mai vorbesc foarte mult despre subiectul ăsta, poate mai degrabă aș vorbi despre alte relații de dinainte. Dacă vorbesc de ceva de aici, de curând, simt că aduc și mai rău „răul” după mine. Repet, oamenii nu știu, a fost ceva foarte rău ce nu poate fi explicat în cuvinte. Sunt lucruri pe care ar trebui să le țin pentru mine și să nu le spun deloc. Nu o să arunc cu noroi, trebuie să fiu bine cu mine. Nu sunt ajutorul nimănui și nici salvatoarea nimănui. Treaba lui cum vrea să fie.”, a spus Ramona Olaru, în emisiunea Ego Life.