Radu Vâlcan s-a fotografiat pe patul de spital, iar fanii i-au lăudat gestul. Ce mesaj important a transmis prezentatorul: „Nu este un subiect tocmai confortabil…”

Radu Vâlcan este unul dintre actorii cei mai cunoscuți și apreciați din România. De la debutul său în lumina reflectoarelor, acesta a reușit să-și clădească o carieră de succes atât în domeniul actoriei, cât și în industria televiziunii.

De-a lungul carierei sale, Radu Vâlcan a fost prezent în numeroase producții cinematografice foarte apreciate de public. Pe platourile de filmare, el a avut o întâlnire care avea să îi schimbe viața: a cunoscut-o pe Adela Popescu, cea care i-a devenit soție. Cei doi împărtășesc aceeași pasiune și iubirea lor rămâne la fel de puternică ca în prima zi, formând o familie minunată alături de cei trei băieți ai lor.

Radu Vâlcan a surprins pe toată lumea cu o imagine cu el pe patul de spital. Prezentatorul a dorit cu această ocazie să transmită un mesaj puternic, vorbind despre importanța prevenției atunci când este vorba despre boli grave, precum cancerul.

„Sunt bine, totul perfect! Zilele trecute am solicitat o colonoscopie. Preventiv, de siguranță, fără niciun simptom care să o recomande. O metodă de screening, extrem de eficientă pentru depistarea cancerului colorectal, și nu numai. În mod normal, sincer, n-aș vorbi despre asta, public. Să recunoaștem, nu este un subiect tocmai confortabil. Procedura durează cât ai visa, sub anestezie, trei melodii Coldplay, consecutiv. Fară durere, ca un somn de prânz, de care toți avem nevoie. De ce am dorit să fac asta? Pentru că se recomadă după vârsta de 45 ani. În curând fac 48. Pentru că, deja, prea multe vieți se duc din cauza asta. Pentru că este frică, pentru că se amână. Din frică. Și eu, la fel, am tot amânat-o. De frică. Dar, mi-am dat seama că trebuie s-o fac. Pentru că am o responsabilitate, pentru că am o familie care nu trebuie să sufere din cauza indiferenței mele. Sănatatea noastră este sănătatea familiilor noastre. Poza asta este o reclamă, o reclamă la prevenție”, a scris prezentatorul pe rețelele de socializare.