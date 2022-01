Radu Vâlcan, greu de recunoscut după ce a slăbit considerabil. Cum arată acum

În ultimele săptămâni, Radu Vâlcan și-a îngrijorat fanii după ce a postat mai multe imagini din care se poate observa lejer că a slăbit foarte mult în ultima perioadă.

Prezentatorul a ținut să le explice fanilor care sunt motivele care au dus la transformarea sa, atât printr-o postare pe rețelele de socializare, cât și în cadrul unui interviu acordat Antena Stars.

„Mi-am făcut poza asta înainte să plec spre aeroport. Da, am slăbit pentru că am filmat mult si nu am avut timp să fac sport. Și, pentru că nu am avut timp să fac sport, am fost atent la alimentație. Am eliminat carbohidrații, am consumat grăsimi de calitate, am alternat zilele de proteine cu fructele. Analizele îmi sunt în regulă. Sunt ok. Mâine, dis de dimineață, sunt în parc. Vă zic ca să nu ziceți că nu v-am zis. O să vină și @mihaimorar, așa mi-a promis”, a scris Radu Vâlcan în descrierea fotografiei pe care o vezi mai jos.