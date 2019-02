Prințul William a avut o altă „relație pasională” înainte de a o întâlni pe Kate Middleton

Prințul William și Kate Middleton formează acum unul dintre cele mai frumoase cupluri, însă asta nu înseamnă că nu au trecut prin clipe mai dificile la începutul relației.

De fapt, potrivit biografului regal Katie Nicholl, William ar fi putut lăsa totul pentru a fi cu o altă femeie, înainte să o cunoască pe Kate.

Astfel, înainte cu câteva săptămâni de a o cunoaște pe cea care i-a devenit soție, William era implicat într-o „relație pasională”, care era atât de serioasă încât l-ar fi determinat pe Ducele de Cambridge să ia în calcul retragerea de la facultate pentru a fi alături de această femeie.

Katie Nicholl povestește despre această relație în cartea sa, „William and Harry: Behind the Palace Walls” și, potrivit acesteia, înainte ca Prințul William să o întâlnească pe Kate la Universitatea St. Andrews, el era îndrăgostit de Arabella Musgrave.

Nicholl scrie în cartea sa, potrivit The Sun, că Arabella făcea parte din „Glosse Posse”, numele dat de William și Harry grupului lor de prieteni. Se pare că aceasta era invitată la petrecerile pe care Prințul William le organiza în subsolul casei Prințului Charles.

Ei se cunoșteau din copilărie, însă William a observat-o pe aceasta mai târziu, în timpul unei petreceri organizate în casa unui prieten, când și-a dat seama că Arabella este foarte frumoasă și s-a întrebat cum de nu a remarcat-o până atunci. Cei doi au dansat apoi până dimineața, cand ea și-a luat rămas bun, iar William a mers după ea. Atunci povestea lor de dragoste a început și ei au petrecut foarte mult timp împreună în acea vară.

În plus, se pare că lucrurile erau atât de serioase, încât William a vorbit cu Prințul Charles despre relația lor, iar acesta și-a dat acordul. La începerea facultății, William îi simțea lipsa Arabellei și chiar luase în calcul să renunțe la studii pentru a fi aproape de ea. Mai mult, el mergea în fiecare vineri acasa pentru weekend pentru a o vedea.

Lucrurile s-au schimbat însă după ce Prințul William a cunoscut-o pe Kate, ea fiind cea care „l-a încurajat să mai dea o șansă Universității St Andrews”, potrivit The Sun.

Arabella și-a continuat viața, ea căsătorindu-se cu George Galliers-Pratt în 2014 și conduce departamentul de PR al brandului Gucci.

