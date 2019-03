Prințul Harry vorbește într-un mod adorabil despre sarcina lui Meghan în fața copiilor

Prințul Harry se pregătește intens pentru rolul pe care îl va avea în curând, cel de tată. Ducele de Sussex a vizitat St. Vincent’s Catholic Primary School și, în timpul evenimentului, acesta a avut parte de mai multe activități alături de elevi.

Acesta a plantat un copac în numele Queen’s Commonwealth Canopy, un proiect lansat la inițiativa Reginei prin care se sprijină conservarea mediului la nivel mondial, însă el s-a și distrat alături de elevi și un câine adorabil.

În timp ce discuta cu elevii, Prințul Harry a fost văzut mimând o burtică de gravidă, povestindu-le probabil copiilor despre sarcina lui Meghan Markle, aceasta urmând să nască în luna aprilie.

Here’s Harry explaining to schoolchildren that his wife is going to have a baby. pic.twitter.com/A6KvFtjc0a

Deși nimeni nu a putut auzi ce anume le-a spus Ducele de Sussex copiilor având în vedere zâmbetul lor, cu siguranță a fost vorba și de o glumă.

Prințul Harry a fost întâmpinat la școală cu pancarte și mesaje adorabile, printre care și unul care îi urează Ducelui mult noroc cu viitorul copil.

Thank you to the children of @StVincentsActon (and Winnie the dog!) for the warm welcome today for The Duke of Sussex ahead of today’s tree planting in support of the @QueensCanopy, together with the @WoodlandTrust. pic.twitter.com/7d4tdtI4W9

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 20, 2019