Prințul Harry ține un discurs emoționant despre sarcina lui Meghan Markle

După ce am văzut-o pe Meghan aducându-i un omagiu Prințesei Diana, Prințul Harry a ținut un discurs emoționant despre viitorul lor copil. „Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă și pentru șansa de a întâlni atât de mulți australieni din toate domeniile existente…nu ne-am fi putut gândi la un loc mai potrivit pentru a anunța faptul că așteptăm un copil, fie el băiat sau fată”, a spus Prințul Harry, care a părut foarte entuziasmat să împartă veștile bune cu cei prezenți. Video-ul postat pe Twitter se încheie cu imaginea lui Meghan Markle zâmbind și aplaudând.

Prince Harry, the Duke of Sussex, says he and Duchess Meghan "genuinely couldn't think of a better place to announce the upcoming baby, be it a boy or a girl," on the first day of the couple's 16-day tour of Australia, Fiji, Tonga and New Zealand. https://t.co/m1CblP5KDT pic.twitter.com/4FhIgVmufn

— Good Morning America (@GMA) October 16, 2018