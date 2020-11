Prințul Harry și Meghan Markle au mințit presa cu privire la nașterea fiului lor, Archie

Prințul Harry și Meghan Markle și-au propus să facă lucrurile în modul lor propriu și aici nu ne referim la decizia lor de la începutul acestui an de a se retrage din familia regală britanică, ci la nașterea fiului lor, Archie Harrison, în vârstă de un an.

În noua sa carte, Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult, biograful și istoricul regal Robert Lacey explică faptul că Harry și Meghan Markle au ascuns o serie de detalii privind nașterea fiului lor. În ciuda faptului că Archie s-a născut pe 6 mai 2019 la 5:26 dimineața, familia regală nu a anunțat nimic despre acest eveniment până la ora 14:00.

Mai mult decât atât, Palatul Buckingham a făcut o declarație înșelătoare privind faptul că Meghan Markle intrase deja în travaliu, când de fapt, născuse de câteva ore, iar ea și Prințul Harry erau deja acasă alături de fiul lor. Această decizie a celor doi de a ascunde detalii despre nașterea lui Archie l-a deranjat și pe Prințul William, fratele Prințului Harry, fapt ce l-a determinat să îl viziteze pe Archie abia după câteva zile de când s-a născut.

Tradiția familiei regale britanice presupune ca în momentul în care se naște un copil regal să fie dezvăluite publicității imagini cu acesta la doar câteva ore de la naștere. Acest protocol a fost urmat de Prințul Charles și Prințesa Diana, precum și de Prințul William și Kate Middleton.

Potrivit biografului regal, Robert Lacey, decizia cuplului a fost legată de modul în care a murit în 1997 regretata Prințesa Diana, mama Prințului Harry. „Meghan și Harry au fost hotărâți ca prima apariție a fiului lor să nu includă camerele de fotografiat – care au provocat de fapt moartea Dianei”, scrie Lacey în cartea sa.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro