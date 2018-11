Prințul Harry a dezvăluit ce s-a întâmplat când i-a cerut Prințului Charles să o conducă pe Meghan Markle la altar

Nunta regală a Prințului Harry cu Meghan Markle va rămâne în istorie, fiind una dintre cele mai frumoase nunți, însă această zi specială a fost înconjurată de o mulțime de probleme. Absența tatălui Ducesei de Sussex de la ceremonie a făcut ca rolul său de o conduce pe aceasta la altar să fie luat de Prințul Charles, iar Harry a fost despre momentul în care l-a rugat să facă acest lucru.

În documentarul „Prince, Son and Heir: Charles at 70” care va fi difuzat de BBC One, Prințul Harry a lăudat gestul tatălui său de a se implica și de a o conduce pe Meghan la altar după mai multe schimbări făcute în ultimul moment.

Înainte cu doar câteva zile de nunta regală, Thomas Markle, tatăl Ducesei, a anunțat că nu va mai putea participa la eveniment din cauza unui atac de cord. Biroul de presă de la Palatul Kensington a anunțat un mesaj din partea lui Meghan Markle: „Din păcate, tatăl meu nu va participa la nunta noastră. Mi-a păsat întotdeauna de tatăl meu și sper că va primi spațiul de care are nevoie pentru a avea grijă de sănătatea sa.”

Ulterior, Palatul a publicat o nouă declarație cerând înțelegere și respect pentru familia lui Meghan: „Este un moment personal pentru Meghan Markle în zilele de dinainte nunții ei. Ea și Prințul Harry cer din nou înțelegere și respect pentru domnul Markle în această situație dificilă.”

Cu doar o zi înainte de nuntă, Palatul Kensington a anunțat că Prințul de Wales o va conduce pe viitoarea lui nora la altar, în capelă. „Domnișoara Meghan Markle i-a cerut Alteței Sale Regale Prințul de Wales să o acompanieze spre altar în Capela St. George în ziua nunții ei. Prințul de Wales este încântat să o primească astfel în familia regală pe domnișoara Markle.”

Potrivit noului documentar, Prințul Charles a acceptat cererea și nu a ezitat deloc. „L-am întrebat și cred că știa și el că asta urmează și a zis imediat ‘Da, desigur, fac orice are nevoie Meghan și sunt aici să te sprijin'”, a dezvăluit Prințul Harry. El a adăugat: „Pentru el este o oportunitate fantastică să fie un astfel de sprijin și știi, el este tatăl nostru așa că este normal să fie aici pentru noi”.

În cadrul ceremoniei a existat și un moment emoționant între Prințul Harry și tatăl său. Acesta a fost surprins mulțumindu-i acestuia. „Doar pentru că este tatăl meu nu înseamnă că pot spune ‘Okay, asta este tot, preiau eu de aici'”, a explicat Harry.

Despre gestul Prințului Charles a vorbit în documentar și Camilla, Ducesa de Cornwall, spunând că momentul a fost unul „foarte emoționant” și a fost „un gest minunat”.

Prințul Charles însă îi pregătise de dinainte lui Meghan o altă supriză. Acesta i-a dăruit o brățară din diamante cu doar câteva zile înainte de ceremonie.

Nunta Prințului Harry cu Meghan Markle a fost plină de momente emoționante și abia așteptăm venirea pe lume a primului lor copil.

