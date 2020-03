În vârstă de 62 de ani, Prințul Albert de Monaco a fost depistat cu coronavirus. Anunțul a fost făcut în cursul zilei de joi de către reprezentanții de la palatul său regal, informează Euronews.

În urma comunicatului făcut public, Prințul Albert de Monaco își va continua munca de acasă, iar starea lui de sănătate nu prezintă până în acest moment semne de îngrijorare. „Prințul Albert al II-lea a fost testat la începutul acestei săptămâni și diagnosticat pozitiv cu COVID-19. Starea lui de sănătate nu ne dă semne de îngrijorare. Albert este tratat de medicul său și de specialiștii de la Princess Grace Hospital.”

„Alteța Sa Regală își îndeamnă populația să respecte normele de izolare socială și să limiteze pe cât posibil contactul cu cei din jur. Respectarea riguroasă a acestor măsuri va opri răspândirea coronavirusului. Palatul Regal va continua să publice informații cu privire la starea de sănătate a Prințului Albert al II-lea”, conform comunicatului din partea familiei regale.

BREAKING: Palace says Prince Albert of Monaco tests positive for new coronavirus https://t.co/BzIWQoB6yt

— The Associated Press (@AP) March 19, 2020