Prințesa Charlotte a împlinit 10 ani! Imaginea publicată de Kate Middleton și Prințul William cu ocazia aniversării fiicei lor

Pe 2 mai 2025, Prințesa Charlotte a împlinit zece ani! Conform tradiției pe care o păstrează deja de multă vreme, Kate Middleton și soțul ei, Prințul William, împărtășesc în fiecare an noi portrete adorabile cu cei trei copii ai lor, în ziua aniversării lor. Și de această dată, au oferit publicului o imagine specială cu fiica lor, Prințesa Charlotte, iar fanii s-au bucurat să o vadă.

Prințesa Charlotte a împlinit zece ani

Prințesa Charlotte Elizabeth Diana a venit pe lume la maternitatea spitalului St. Mary din Londra. Numele ei reprezintă un omagiu adus străbunicii sale, regretata Regina Elisabeta a II-a, și bunicii sale, regretata Pințesa Diana.

În ziua în care Prințesa Charlotte a împlinit zece ani, Kate Middleton și Prințul William au publicat pe contul lor oficial de Instagram un portret cu fiica lor. Imaginea este realizată de către Prințesa de Wales cu un iPhone, în cadrul unei călătorii în Cumbria la începutul acestui an, conform BBC. În acest portret, o putem vedea pe Prințesa Charlotte în timp ce zâmbește larg către cameră, având în spatele ei un peisaj montan.

Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis au moștenit talentul artistic al mamei lor

Pe 17 februarie, Kate Middleton a dezvăluit patru portrete emoționante de familie, realizate în timpul unei sesiuni speciale de artă alături de copiii săi. Potrivit publicației People, această activitate face parte din sprijinul continuu oferit de Prințesa de Wales inițiativei Shaping Us, lansată de The Royal Foundation Centre for Early Childhood, care pune accent pe importanța jocului creativ în dezvoltarea copilului.

Cei trei copii ai familiei regale au ales să își surprindă mama în desenele lor. Prințul Louis a folosit tonuri îndrăznețe de roșu și portocaliu, în timp ce Prințesa Charlotte a preferat nuanțe de albastru, verde, mov și galben. Schița detaliată a Prințului George o înfățișează pe mama sa așezată pe un scaun, demonstrând talentul său artistic în plină dezvoltare, moștenit de la Kate. La rândul său, Prințesa de Wales a realizat un portret al micuțului Louis.

Kate Middleton a înființat The Royal Foundation Centre for Early Childhood în 2021, cu scopul de a crește gradul de conștientizare asupra importanței primilor ani de viață în dezvoltarea copiilor. La începutul lunii februarie, a fost prezentat Shaping Us Framework, un nou proiect menit să aprofundeze această direcție.

„@earlychildhood Shaping Us Framework descrie abilitățile sociale și emoționale care încep să se formeze încă din copilăria timpurie', se arată în legenda postării de pe Instagram.. „Aceste competențe sunt esențiale de-a lungul vieții, influențând cine suntem, cum ne gestionăm gândurile și emoțiile, modul în care comunicăm și interacționăm cu ceilalți și cum explorăm lumea din jurul nostru. Realizarea portretelor împreună cu copiii poate oferi momente de conexiune, permițându-ne să ne concentrăm unii asupra celorlalți, să fim creativi și, cel mai important, să ne distrăm împreună!„

La final, postarea s-a încheiat cu un emoji cu pensulă și credite pentru portrete oferite „Prințului Louis, Prințesei Charlotte, Prințului George și Prințesei de Wales.„

Prințesa de Wales este cunoscută pentru latura sa artistică, având un background solid în domeniu. Ea a studiat Istoria Artei la Universitatea St. Andrews din Scoția, unde l-a cunoscut pe soțul său, Prințul William.

Foto: Hepta

