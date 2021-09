Prima reacție a Loredanei după ce a fost luată cu ambulanța și s-a speculat că e infectată cu coronavirus

Loredana Groza și-a îngrijorat zilele trecute fanii după ce postat o imagine cu ea aflându-se în ambulanță. Jurata de la X Factor a postat pe conturile de socializare un selfie acompaniat de textul: „Mă simt mai bine. Vă mulțumesc tuturor pentru susținerea voastră! Vă iubesc și vă sunt recunoscătoare!”.

Ulterior, mai multe publicații au anunțat că, potrivit surselor pe care le au, Loredana Groza ar fi fost internată la Spitalul Matei Balș din București, din cauza faptului că ar fi infectată cu coronavirus.

Artista a postat acum pe conturile ei de socializare un mesaj prin care le mulțumește fanilor pentru susținere, explicând și motivul pentru care a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor.

„Dragii mei, vă mulțumesc pentru mesaje și grijă! Perioada aceasta a fost una plină de concerte, evenimente, înregistrări, filmări, fapt care mă bucură, însă și corpul mai cedează câteodată și îți atrage atenția că are nevoie de o pauză. Din fericire, sunt mult mai bine acum!

Be safe!

All my love to y’all! Loredana”, a scris vedeta în descrierea postării.

În urmă cu o săptămână, Loredana Groza a fost prezentă alături de Simona Halep și Toni Iuruc la petrecerea lor de cununie și i-a încântat pe cei 300 de invitați cu piesele ei cunoscute.

Loredana a ținut să îi transmită sportivei un mesaj plin de emoție. Artista a menționat faptul că pentru petrecere a pregătit un moment special și că nu este pentru prima dată când cântă pentru ea. „Am făcut un colaj special în seara asta pentru Simona și proaspătul soț. Va fi foarte interesant pentru că va fi de la pop, muzică lăutărească și muzică machedonească. Suntem prietene și nu e prima oară când cânt. Am cântat și pentru ziua ei și avem deja antecedente, dar bineînțeles că acum e ca niciodată. Acum e cu totul şi cu totul altceva. Să fie fericită, sănătoasă, să aibă putere, să ne încânte în continuare cu talentul ei şi cu felul în care ne inspiră pe toate femeile, și nu doar femeile din România, ci din toată lumea, şi să rămână în continuare number one”, a fost mesajul transmis de Loredana Groza.

