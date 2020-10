Prezentatorul TV Virgil Ianțu a fost diagnosticat cu Covid-19

Virgil Ianțu a fost diagnosticat cu Covid-19. Deși a respectat măsurile de protecție, prezentatorul emisiunii „Câştigă România! de pe TVR, s-a infectat cu noul coronavirus.

Anunțul că Virgil Ianțu a fost diagnosticat cu Covid-19 a fost făcut de prezentatorul TV, mărturisind acest lucru pe rețelele de socializare. Acesta a declarat că are o formă ușoară și îi îndeamnă pe toți să nu lase garda jos. „Această poză e făcută astăzi și poate vă surprinde. Da, deși am fost extrem de atent cu protecția și cu normele de igienă, am contactat Covid. Din fericire am o formă ușoară și voi trece peste asta cu bine. Vreau să le mulțumesc celor de la Spitalul Monza și acestei echipe de la Spitalul Mobil Chitila pentru efortul pe care îl fac în fiecare zi pentru noi toți. A fost o experiență care m-a făcut să îi apreciez și mai mult pe cei care în fiecare zi se expun pentru a ne face pe noi bine. Pe voi vă rog să nu lăsați garda jos și să vă protejați cât puteți, purtând masca și exagerând cu igiena. Asta pentru voi și pentru cei dragi vouă. Vă doresc sănătate, iar mie îmi doresc negativare rapidă!”, a scris Virgil Ianțu pe Facebook.

Aceasta poze e facuta astazi si poate va surprinde. Da, desi am fost extrem de atent cu protectia si cu normele de… Publicată de Virgil Iantu pe Vineri, 2 octombrie 2020

Telespectatorii TVR – fani ai lui Virgil Ianțu și ai emisiunii „Câştigă România!” – emisiunea concurs de cultură generală, difuzată de Televiziunea Română, se pot bucura în continuare de emisiunea mult îndrăgită. Programul a fost înregistrat integral și toate cele 59 de episoade vor fi difuzate pe TVR 2 conform programării.

Cel de-al şaptelea sezon al emisiunii „Câştigă România!” este transmis pe TVR 2, de luni până joi, de la ora 20.00.

Foto: Pagina de Facebook Virgil Ianțu

